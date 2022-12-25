Более того, по его мнению, 99,9% россиян готовы положить все в пользу России. Об этом он рассказал в эфире пропагандистского телеканала.
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Куда на самом деле двигается Россия
Если коротко – в Тартар. По состоянию на сегодняшний день, по данным Центра противодействия дезинформации, большинству россиян 2023 год предлагает только новое бремя. Более того, по оценкам западных экспертов, в результате так называемой "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень.
Если же взглянуть на 10-месячный срок с начала полномасштабной войны, то по состоянию на 25 декабря Россия может похвастаться следующими "достижениями":
- Более 102 тысячи военных России – погибли (и это только те, о которых известно),
- расходы на войну страны составили около 30% годового бюджета.
Сколько россиян действительно готовы отдать свою жизнь
В России проводили социальные опросы по реальной поддержке так называемой "спецоперации" и общих настроений жителей страны-террористки. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения:
- 69,6% россиян не испытывают новогоднего настроения,
- 62% признали главным потрясением года войну против Украины.
Однако также отметим, что согласно последним российским опросам от "Левада-Центра" 71% граждан государства-агрессора все еще поддерживает геноцид украинского народа.
Неадекватная оценка Путиным ситуации в России свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам, Кремль готовит население к продолжению войны.
– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Планы Путина на продолжение войны: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что россияне готовят 200 тысяч новых солдат, чтобы пойти на Киев с новым наступлением.
- По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия не способна полностью укомплектовать такое количество бойцов. Так что успех такой "операции" – очень сомнительный, он станет мясорубкой для россиян.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне могут строить планы о продвижении в сторону Херсона и Одессы на Юге, наступлении из Беларуси в направлении Киева на Севере и движении по всему периметру границы, что предполагает выход на Чернигов, Сумы, Харьков и т.д. Также они не могут оставить свои надежды на усиление определенных действий в Луганской и Донецкой областях и выход на Запорожье.