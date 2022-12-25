Более того, по его мнению, 99,9% россиян готовы положить все в пользу России. Об этом он рассказал в эфире пропагандистского телеканала.

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Куда на самом деле двигается Россия

Если коротко – в Тартар. По состоянию на сегодняшний день, по данным Центра противодействия дезинформации, большинству россиян 2023 год предлагает только новое бремя. Более того, по оценкам западных экспертов, в результате так называемой "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень.

Если же взглянуть на 10-месячный срок с начала полномасштабной войны, то по состоянию на 25 декабря Россия может похвастаться следующими "достижениями":

Более 102 тысячи военных России – погибли (и это только те, о которых известно),

расходы на войну страны составили около 30% годового бюджета.

Сколько россиян действительно готовы отдать свою жизнь

В России проводили социальные опросы по реальной поддержке так называемой "спецоперации" и общих настроений жителей страны-террористки. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения:

69,6% россиян не испытывают новогоднего настроения,

62% признали главным потрясением года войну против Украины.

Однако также отметим, что согласно последним российским опросам от "Левада-Центра" 71% граждан государства-агрессора все еще поддерживает геноцид украинского народа.

Неадекватная оценка Путиным ситуации в России свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам, Кремль готовит население к продолжению войны.

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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