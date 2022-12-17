Об этом 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что мы уже видели, как россияне собрали более 230 тысяч человек во время "долевой мобилизации", хотя заявили, что собрали более 300 тысяч.

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Проблема не в людях

Но здесь возникает другой вопрос – вопрос оснащения. Россия не способна полностью укомплектовать такое количество бойцов. Отсутствует не только штатная комплектация подразделений техникой, боекомплектом и горюче-смазочными материалами для нее, но и обеспечение снаряжением личного состава. То есть элементарно нет даже боекомплекта для стрелкового оружия для каждого военнослужащего.

Проблем большое количество. Но разве то, что эти проблемы существуют, остановило россиян, когда они начинали свою частичную мобилизацию? Они же отлично знали, какие у них возможности для комплектации своих подразделений во время мобилизации,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, даже до 2014 года, когда Россия не была ограничена санкциями, имела сверхдоходы от нефти и газа, а значительная часть бюджета тратилась именно на армию, страна-агрессорка при мобилизации могла обеспечить 60 – 65 тысяч личного состава.

После аннексии Крыма и начала российско-украинской войны эти возможности существенно сократились. То есть, россияне могли обеспечить около 30 тысяч мобилизованных, и эти возможности были реализованы во время скрытой мобилизации до сентября 2022 года. То есть к моменту объявления начала частичной мобилизации в России необходимые ресурсы уже были исчерпаны, и руководство это понимало.

"То есть они совсем не считаются с тем, могут ли обеспечить военнослужащих бронежилетом, есть ли у них достаточно автоматов для них или, может, они будут воевать пешком", - заметил Коваленко.

Александр Коваленко рассказал, что будет ждать россиян в случае нового наступления на Киев: смотрите видео

Перспективы нового наступления на Киев

Так что если в России решат, что нужно организовать "наступление на Киев 2.0", то они действительно могут собрать 200 тысяч солдат и отправить их на нашу столицу маршевыми батальонами. Но успех этой "сделки" - очень сомнительный.

Коваленко подчеркнул, что это наступление станет мясорубкой для россиян. Это понятно и с того, как сейчас Россия обвиняет своих мобилизованных в Бахмутском и других направлениях боевых действий, но они не спасают ситуацию тактически и стратегически. Аналогичным будет и результат повторного наступления на Киев.

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