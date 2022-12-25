Путін заявив, що Москва готова до перемовин. Тож Кремль знову звинуватив Київ у неготовності сідати за стіл переговорів. Російський диктатор сказав це в ефірі пропагандистських каналів, пише 24 канал.

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Чергова цинічна заява Путіна

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", – сказав диктатор.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто і що має зробити для того, щоб відступити від нинішньої небезпечної межі у протистоянні потенціалів Москви та НАТО, Путін сказав, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси".

Путін також заявив, що "Росія щодо України не могла повестися так само цинічно, як Захід". Російський диктатор впевнений, що "99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини".

У Зеленського відреагували на слова Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "Путіну потрібно повернутися до реальності":

1. Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає.

2. Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу.

Позиція України щодо переговорів з Росією