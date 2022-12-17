Про це глава держави сказав під час інтерв'ю LCI. Він наголосив, що готовий вийти на ринг з Путіним хоч завтра.

Варте уваги Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку війни, – WSJ

Зеленський готовий "набити морду" Путіну

Справжній мужик, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку російського вторгнення в Україну бойовик з Чечні Рамзан Кадиров отримав завдання від Владіміра Путіна. Російський диктатор наказав йому вбити президента України Володимира Зеленського.

Про це пишуть журналісти The Wall Street Journal, посилаючись на представників української розвідки та СБУ.

У матеріалі наводяться слова секретаря РНБО України Олексія Данілова, який сказав, що передбачувана посада президента, високопоставлене та бажане завдання були "своєрідним бонусом, який вони призначили Кадирову".

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