Об этом глава государства сказал в интервью LCI. Он подчеркнул, что готов выйти на ринг с Путиным хоть завтра.

Достойно внимания Путин приказал Кадырову убить Зеленского в начале войны, – WSJ

Зеленский готов "набить морду" Путину

Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду, он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным,

– сказал Зеленский.

Напомним, что в начале российского вторжения в Украину боевик из Чечни Рамзан Кадыров получил задание от Владимира Путина. Российский диктатор приказал ему убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей украинской разведки и СБУ.

В материале приводятся слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который сказал, что предполагаемая должность президента, высокопоставленное и желанное задание были "своеобразным бонусом, который они назначили Кадырову".

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