Як пояснює Микола Соломаха, аеродроми "Енгельс-1", "Енгельс-2", "Українка" створювалися саме як базові повітряні вузли для використання стратегічних бомбардувальників Ту-160 и Ту-95М. Ще один з подібних є на півночі за полярним колом. Про це військовий експерт сказав в ефірі 24 каналу.
Варте уваги На аеродромі в Енгельсі міг перебувати унікальний контингент військових льотчиків Росії, – Ігнат
Потрібна належна інфраструктура
Як зауважує Соломаха, винищувачі можна розосередити на інші аеродроми. Але проблема полягає у тому, що відповідна інфраструктура розташована на конкретних аеродромах. Мовиться про сховища для зберігання авіаційних боєприпасів, засоби для заправки тощо.
Навіть якщо росіяни передислокували кудись бомбардувальники, для бойового застосування вони змушені будуть повертати їх на авіабази "Енгельс", щоб провести заправку, підвісити крилаті ракети,
– стверджує Соломаха.
Центри бойового управління, додає выйськовий експерт, також розташовані на цих базах. Без них обійтися дуже важко, а будівництво нових вимагає тривалого часу. Крім цього, такі проєкти передбачають серйозні матеріальні витрати.
Другий вибух на аеродромі "Енгельс": коротко
- 25 грудня до Росії знову завітала потужна "бавовна". Цього разу вибухи пролунали на аеродромі "Енгельс" Саратовської області.
- Втім, гучний інцидент на цьому летовищі відбувся не вперше. На початку грудня його вже атакував невідомий безпілотник.
- За інформацією російських пропагандистів, над аеродромом нібито збили безпілотник. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що після вибухів на місце "падіння безпілотника" вирушили пожежні машини та швидкі. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Згодом інформацію про вибухи підтвердили у Міноборони Росії. Там стверджують, що вони були наслідком роботи ППО.
- У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що вибухи в "Енгельсі" – це наслідки терористичних дій росіян. Юрій Ігнат повідомив, що "бавовна" стає усе частішим явищем в Росії.
- Згодом у мережі з'явилося відео прильотів. Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак наголосив, що вибух був конкретний. За його словами, це не схоже на роботу систем ППО, тобто, здається, що було влучання на місцевість.
- Декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Ба більше, російські ЗМІ поширюють інформацію, що внаслідок прильотів могло бути вражено пункт управління базою.