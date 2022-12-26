Як пояснює Микола Соломаха, аеродроми "Енгельс-1", "Енгельс-2", "Українка" створювалися саме як базові повітряні вузли для використання стратегічних бомбардувальників Ту-160 и Ту-95М. Ще один з подібних є на півночі за полярним колом. Про це військовий експерт сказав в ефірі 24 каналу.

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Потрібна належна інфраструктура

Як зауважує Соломаха, винищувачі можна розосередити на інші аеродроми. Але проблема полягає у тому, що відповідна інфраструктура розташована на конкретних аеродромах. Мовиться про сховища для зберігання авіаційних боєприпасів, засоби для заправки тощо.

Навіть якщо росіяни передислокували кудись бомбардувальники, для бойового застосування вони змушені будуть повертати їх на авіабази "Енгельс", щоб провести заправку, підвісити крилаті ракети,

– стверджує Соломаха.

Центри бойового управління, додає выйськовий експерт, також розташовані на цих базах. Без них обійтися дуже важко, а будівництво нових вимагає тривалого часу. Крім цього, такі проєкти передбачають серйозні матеріальні витрати.

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