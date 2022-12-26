Таку думку 24 каналу озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, що на аеродромі "Енгельс" міг бути вражений пункт управління базою.

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На аеродромі могли бути унікальні льотчики

Ігнат розповів, що в наш час щось приховати важко, тому й російському міноборони доводиться визнавати факт ударів по аеродрому, щоправда вони говорять про збиття безпілотника, внаслідок якого загинуло 3 людини, 4 госпіталізовані. Та ми знаємо, як Росія перекручує інформацію, а тому й це число можна множити в кілька разів. Для нас це гарні новини, а у ворожих пабліках була інформація, що на аеродромі перебували унікальні пілоти.

Зрозуміло, які пілоти, якого гатунку є на аеродромі "Енгельс". Імовірно це, радше за все, пілоти літакі Ту-95, стратегічних ракетоносців. Це унікальний контингент військових льотчиків, бо небагато таких літаків порівняно з іншою тактичною авіацією Росії. Будемо сподіватись, що це число більше, яке сталось під час цієї "бавовни",

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.