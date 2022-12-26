Очевидці розповідають, що спочатку у районі склажу пролунали вибухи, після чого будівля на другій станції загорілася. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

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Площа займання складає 2000 квадратних метрів. Російські ЗМІ повідомляють, що у гасінні вогню беруть участь понад 70 осіб та 20 одиниць техніки.

На вулиці довелося перекрити рух, утворились великі затори.

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Вогонь може перейти на будинки

Попереджали, що існує ризик обвалення конструкцій складських приміщень. Крім того, є загроза, що вогонь пошириться на сусідні будинки.

Горіло яскраво, однак о 14:30 за московським часом пожежу вдалося локалізувати.

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День 26 грудня в Росії видався гучним. Вночі повітряна тривога пролунала на аеродромі "Енгельс". Російські ЗМІ розповідають про атаку безпілтника, але, мовляв, спрацювала ППО. Переконують, начебто техніка не постраждала. Попри це, троє людей загинули. Символічно, що 26 грудня росіяни якрах відзначають день ППО.

Вдень вибухи чули у Бєлгородській і Курській областях. Схоже, святкова "бавовна" завітала й туди.