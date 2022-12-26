Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він переконаний, що весь стратегічний військовий потенціал Росії вже став на шлях свого занепаду.

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Колапс у Росії буде наростати

Співрозмовник переконаний, що Росія розпочала цю війну, бо без українців не буде ніякої імперії. Мовляв, усе, на що вона спроможна сьогодні, стало можливим завдяки українцям. Самі ж росіяни ні на що не здатні.

Знову ж таки, ми маємо підтверджені факти, що навіть повноцінно організувати оборону стратегічного аеродрому унікального також не можуть. І цей колапс буде наростати від дня до дня, від тижня до тижня й Карфаген обов'язково буде зруйнований,

– заявив Петро Черник.

Щоправда, він застерігає від зайвого оптимізму щодо того, що це може відбутися швидко.

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Росія на шляху комплексної деградації

Військовий експерт також заявив, що Росія вже стала на шлях комплексної деградації, а без імпортних деталей взагалі нічого виготовляти не може.

Їхня дуже хвалена ракета Х-47М2 "Кинжал" – справді дуже серйозна гіперзвукова зброя. От тільки там є 130 імпортних деталей. І взагалі все в них рухається до занепаду,

– підкреслює фахівець.

Водночас він наголошує, що процес цього занепаду може бути доволі довгим, а уламки імперії можуть бути болісними чи навіть смертельними.

"Чи там усе трісне? Неминуче. Той самий Ту-95 вони будути не можуть і вже не зможуть. Вони самі прекрасно усвідомлюють, що їх чекає катастрофа. Питання лиш: коли, за яких обставин і в який спосіб вона станеться", – заявив Петро Черник.

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