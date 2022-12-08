Що це означає
Відтепер російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.
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Це рішення спрямоване на визначення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки країн-членів ЄС.
Рішення є відповіддю на "неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України", а також "результатом одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії – у 2008 році",
– йдеться у повідомленні.