Що це означає

Відтепер російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.

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Це рішення спрямоване на визначення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки країн-членів ЄС.

Рішення є відповіддю на "неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України", а також "результатом одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії – у 2008 році",

– йдеться у повідомленні.

Росія не має права видавати відповідні документи

З початку незаконної анексії Криму, що відбулася в березні 2014 року, Росія видає російські закордонні паспорті жителям півострова.

У квітні 2019 року ця практика поширилась на непідконтрольні українській владі частини Донецької та Луганської областей, а в липні 2022 року – на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Важливо! Рада Євросоюзу наголосила, що систематична видача російських паспортів на цих окупованих територіях є ще одним порушенням норм міжнародного права і територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.