Росія має план голоду: історик Тімоті Снайдер проаналізував ситуацію з українським зерном
Джерело:твітер Тімоті Снайдера
Історик Тімоті Снайдер наголосив на тому, що у Кремлі мають план голоду. І його намагаються реалізувати. І те, що зараз відбувається в Україні, один з етапів втілення у життя страшного задуму.
Відповідною думкою відомий історик і автор книжки "Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним" поділився у своєму твітері. Він переконаний, що Путін прагне морити голодом низку країн.
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Путін моритиме голодом країни, що розвиваються
Як запевняє Тімоті Снайдер, президент Росії уже поставив собі чергову мету в новому етапі війни, розв'язаної в Україні. І вона стосується не лише знищення та викрадення врожаю у нашій державі. Диктатор мислить масштабніше, намагаючись позбавити продовольства низку країн світу, які розвиваються.
Він підкреслює, що у мирний час Україна була одним із провідних експортерів продуктів. Але, на жаль, військова агресія усе кардинально змінила. Окупанти заблокували порти, що робить неможливим експорт зерна з нашої держави. І якщо так триватиме надалі, то збитки будуть колосальні.Історик запевняє, що десятки мільйонів тонн продовольства можуть просто гнити у сховищах. І це стане причиною голоду людей як в Африці, так і Азії.
Водночас він зауважив, що масштаби настільки колосальні, що їх важко собі уявити. Ба більше, усі ми маємо властивість забувати, що їжа має неабиякий вплив для просування політики. І для цього він вирішив нагадати кілька історичних прикладів.
Контроль над українським зерном не вперше змінює світ
І тут ми повертаємось до постатей, про яких Тімоті Снайдер писав у книжці, яку ми згадали вище. Мовиться про Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. Останній свого часу використовував українські чорноземи, щоб побудувати індустріальну економіку СРСР. І саме цей крок став причиною смерті мільйонів українців.
Примітно, що оскільки люди почали масово вмирати, Сталін звинуватив у цьому самих українців. Радянська пропаганда називала тих, хто звернув увагу на голод, фашистами,
– підкреслив Снайдер.
Він додав, що у справжніх нацистів дійсно були подібні ідеї. Вони теж хотіли контролювати сільське господарство в Україні. Ба більше, переконаний історик, це й була основна військова мета Гітлера. Він прагнув усе зерно вивезти до Німеччини, щоб заморити голодом мешканців СРСР.
Тож, вважає Снайдер, Друга світова війна велась за Україну і здебільшого на її території. І це було не просто так, адже двоє диктаторів хотіли вибороти можливість повністю контролювати постачання продовольства.
І теперішня ситуація не є чимось новим. Нагадуємо, що історія – річ циклічна. А викривлення фактів дозволяє легко й ефективно маніпулювати. Наприклад, росіян давно вже переконали, що Голодомор в Україні був лише випадковістю, а самі українці – нацисти. Тож усе це вкупі дозволяє росіянам вважати крадіжки прийнятними.
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"Голодний" план Путіна має 3 рівні
Передовсім мовиться про спробу зруйнувати українську державу. Для цього окупанти намагаються перекрити її експорт.
Крім того, він прагне зробити нестабільною ситуацію в ЄС. Для цього й створюються умови, за яких голод поширюватиметься Північною Африкою та Близьким Сходом. Відповідно, звідти до Європи виїжджатиме все більше біженців.
А ще голод – спосіб поширювати пропагандистську кампанію проти України. Мовляв, це саме наша держава не хоче постачати продовольство. Насправді ж усі ми знаємо, що це неможливо зробити через блокаду портів і масові мінування.
Коли почнуться голодні бунти і в міру поширення голоду російська пропаганда звинувачуватиме Україну і закликатиме до визнання територіальних завоювань Росії в Україні та скасування всіх санкцій,
– додав Снайдер.
Тож Росія моритиме голодом азійців і африканців. І робитиме вона це доти, поки не зможе здобути перемогу. Це, переконаний Снайдер, – "новий рівень колоніалізму, а також остання глава політики голоду".
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловився з цього приводу. Він відреагував на припущення Тімоті Снайдера та розповів, що можна зробити зараз.
Як уникнути продовольчої кризи
- Передовсім Андрій Єрмак наголосив на необхідності зелених коридорів. Він зазначив, що Україна повинна отримати умови для розблокування своїх портів. Це дозволить вивезти зерно.
- Також необхідно забезпечити судна військовими конвоями. І це ще не все, адже в України повинні бути протикорабельні ракети.
- Крім того, надзвичайно важливо не йти на поступки, пов'язані з санкціями. Про жодне їх послаблення й мови бути не може.
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