У России есть план голода: историк Тимоти Снайдер проанализировал ситуацию с украинским зерном

Историк Тимоти Снайдер отметил, что у Кремля есть план голода. И его пытаются реализовать. И то, что сейчас происходит в Украине, один из этапов воплощения в жизнь страшного замысла.

Соответствующим мнением известный историк и автор книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" поделился в своем твиттере. Он убежден, что Путин стремится морить голодом ряд стран.

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Путин будет морить голодом развивающиеся страны

По убеждению Тимоти Снайдера, президент России уже поставил себе очередную цель в новом этапе войны, развязанной в Украине. И она касается не только уничтожения и похищения урожая в нашем государстве. Диктатор мыслит более масштабно, пытаясь лишить продовольствия ряд развивающихся стран мира.

Он подчеркивает, что в мирное время Украина являлась одним из ведущих экспортеров продуктов. Но, к сожалению, военная агрессия все изменила кардинально. Оккупанты заблокировали порты, что делает невозможным экспорт зерна из нашего государства. И если так будет продолжаться, то ущерб будет колоссальный.

Историк уверяет, чтов хранилищах. И это станет причиной голода людей как в Африке, так и в Азии.

В то же время он отметил, что масштабы настолько колоссальны, что их трудно себе представить. Более того, все мы имеем свойство забывать, что еда имеет большое влияние на продвижение политики. И для этого он решил напомнить несколько исторических примеров.

Контроль над украинским зерном не в первый раз меняет мир

И тут мы возвращаемся к фигурам, о которых Тимоти Снайдер писал в книге, которую мы упомянули выше. Речь идет об Адольфе Гитлере и Иосифе Сталине. Последний в свое время использовал украинские черноземы, чтобы построить индустриальную экономику СССР. Именно этот шаг стал причиной смерти миллионов украинцев.

Примечательно, что, поскольку люди начали массово умирать, Сталин обвинил в этом самих украинцев. Советская пропаганда называла тех, кто обратил внимание на голод, фашистами,

– подчеркнул Снайдер.

Он добавил, что у настоящих нацистов действительно были подобные идеи. Они тоже хотели контролировать сельское хозяйство в Украине. Более того, убежден историк, это и была основная военная цель Гитлера. Он стремился все зерно вывезти в Германию, чтобы уморить голодом жителей СССР.

Так что, считает Снайдер, Вторая мировая война велась за Украину и в основном на ее территории. И это было не просто так, ведь два диктатора хотели завоевать возможность полностью контролировать поставки продовольствия.

И нынешняя ситуация не является чем-то новым. Напоминаем, что история – вещь циклическая. Искажение же фактов позволяет легко и эффективно манипулировать. К примеру, россиян давно уже убедили, что Голодомор в Украине был лишь случайностью, а сами украинцы – нацисты. Так что все это вместе позволяет россиянам считать кражи приемлемыми.

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"Голодный" план Путина имеет 3 уровня

Прежде говорится о попытке разрушить украинское государство. Для этого кафиры пытаются перекрыть ее экспорт.

Кроме того, он стремится сделать нестабильную ситуацию в ЕС. Для этого и создаются условия, при которых голод будет распространяться по Северной Африке и Ближнему Востоку. Соответственно, оттуда в Европу будут выезжать все больше беженцев.

А еще голод – способ распространять пропагандистскую кампанию против Украины. Мол, это именно наше государство не хочет снабжать продовольствием. На самом же деле все мы знаем, что это невозможно сделать из-за блокады портов и массовых минировок.

Когда начнутся голодные бунты и по мере распространения голода российская пропаганда будет обвинять Украину и призвать к признанию территориальных завоеваний России в Украине и отмене всех санкций,

– добавил Снайдер.

Россия будет морить голодом азианцев и африканцев. И будет делать это до тех пор, пока не сможет одержать победу. Это, убежден Снайдер, - новый уровень колониализма, а также последняя глава политики голода.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался по этому поводу . Он отреагировал на предположение Тимоти Снайдера и рассказал, что можно сделать сейчас.

Как избежать продовольственного кризиса

Прежде Андрей Ермак отметил необходимость зеленых коридоров. Он отметил, что Украина должна получить условия для разблокирования портов. Это позволит вывезти зерно.

Он отметил, что Украина должна получить условия для разблокирования портов. Это позволит вывезти зерно. Также необходимо обеспечить суда военными конвоями. И это еще не все, ведь у Украины должны быть противокорабельные ракеты.

И это еще не все, ведь у Украины должны быть противокорабельные ракеты. Кроме того, очень важно не идти на уступки, связанные с санкциями. Ни о каком их послаблении и речи быть не может.

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