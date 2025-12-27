Можливо, не для України: скільки "Шахедів" може накопичити Росія
- Росія модернізувала "Шахеди", підвищивши їхню стійкість та виробництво до 3 тисяч дронів на місяць, з планами подальшого збільшення.
- Існує версія, що "Шахеди" накопичуються для майбутніх атак в Європі, хоча поки що Росія досягла логістичного ліміту у виробництві та розміщенні.
Росія модернізувала "Шахеди" та наростила їхнє виробництво до 3 тисяч дронів на місяць. Також Москва збільшила кількість пунктів запуску та може накопичувати дрони для застосування в Європі.
Авіаексперт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що РФ досягла логістичного ліміту, а заяви про "Іскандер-1000" та розміщення "Орєшника" в Білорусі – швидше пропагандистські кроки.
Дивіться також: Ворог вдарив по Київщині: зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є жертви
Як Росія покращила "Шахеди" і чому вони стали стійкішими?
Росіяни покращили не лише корпус, а й електроніку, збільшили бойову частину, замінили двигун, удосконалили GPS-антени, зробивши дрон стабільнішим і стійкішим до українських засобів РЕБ. Також вони почали використовувати нові засоби зв'язку.
Над Києвом десь 1,5 – 2 години літали розвідувальні дрони, хоча взагалі не повинні були. Їх не знищували, хоча нібито є відповідні засоби. Якби працювала легкомоторна авіація, ці розвідники не літали б так довго – їх би знищили,
– сказав Криволап.
У червні Росія досягла виробництва 3 тисяч "Шахедів" на місяць тобто близько 100 на добу, обіцяючи збільшити до 4 тисяч у жовтні та 6 тисяч до Нового року, але на останню цифру так і не вийшла.
Чи готує Кремль "Шахеди" для застосування в Європі?
Існує версія, що вони накопичують "Шахеди" для майбутніх атак. Ворог збільшив кількість точок запуску з 6 – 8 до близько 20, і це, мабуть, межа їхніх можливостей. Поки що вони досягли ліміту. Друга версія щодо накопичення "Шахедів" – їх готують для застосування в Європі.
Це може бути спробою залякати Європу. Окрім накопичення "Шахедів", з'явилася інформація про створення балістичної ракети "Іскандер-1000" з дальністю 850 – 1000 кілометрів замість 500 кілометрів, але технічно нічого нового там не сталося,
– зауважив Криволап.
Це той самий "Іскандер-М", який спочатку проєктувався на дальність 850 – 1000 кілометрів. Аналогічно північнокорейська КН-23 (копія "Іскандера") літає на 850 кілометрів, й українська ракета "Сапсан" також проєктувалася на 800 – 1000 кілометрів.
"Третя спроба залякати європейців – заяви про розміщення "Орєшника" в Білорусі, причому спочатку одного, потім 10. Можливо, є якісь "підземні комунікації". Ніхто не бачив жодних підтверджень, що "Орєшник" фізично існує", – зазначив Криволап.
Що ще відомо про провокації Росії в Європі?
- Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33 здійснили політ над Норвезьким морем.
- Тим часом польські військові перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем і зафіксували порушення повітряного простору з боку Білорусі.
- Росія послідовно й цілеспрямовано вибудовує потенціал для конфлікту з Європою, який може спалахнути вже за кілька років, тоді як Захід відповідає на ці загрози надто повільно й нерішуче.