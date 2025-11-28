Росіяни запустили "Кинджали": на Хмельниччині пролунали вибухи

Росія підняла літаки Міг-31К увечері 28 лютого. Одразу після цього з'явилася інформація про пуски ракет у бік Старокостянтинова на Хмельниччині.

За даними моніторингових ресурсів, у повітрі перебувають щонайменше 4 літаки. Також ворог запустив ракети, після чого на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Куди росіяни запустили ракети?

Повітряну тривогу через загрозу пуску ракет оголосили близько 18:50 в усіх регіонах України. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про зліт МіГ-31К.

Вже за кілька хвилин стало відомо, що на Київщині та Житомирщині рухаються швидкісні ворожі цілі. За даними моніторингових каналів, ракети летіли західним курсом – у бік Старокостянтинова.

"Кинджал" на Житомирщині курсом на Старокостянтинів,

– підтвердили Повітряні сили.

Близько 19:00 на Хмельниччині пролунали вибухи.

Моніторингові канали повідомляють, що росіяни застосували 4 ракети Х-47М2 "Кинджал". Водночас також є інформація, що було застосовано 3 ракети з трьох бортів.

