Не тіньовим флотом, а цілком відкрито: які країни ЄС перевозять російську нафту

Про порушення ембарго на сиру російську нафту країнами Європейського Союзу за весь період з 5 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року включно. Хто виконує ці рейси?

Як країни ЄС ігнорують ембарго на російську нафту

За цей час на порушення ембарго до портів та рейдових перевалок в країнах Євросоюзу з російських портів Чорного моря було доставлено близько 11,4 мільйона тонн російської сирої нафти. Це становить 82,9 мільйона барелів, в яких заведено рахувати в галузі.

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68,8% з цих тонн і барелів доставлено на рейдову перевалку в Лаконійській затоці поблизу узбережжя Греції. Ця перевалка розташована точно в межах виключної морської економічної зони Греції, де тільки влада Греції має повноваження на проведення заходів щодо збереження екології.



Більшість російської нафти доставляли біля берегів Греції / Фото автора

Танкери стояли поруч у відкритому морі і через трубу відбувалося перекачування нафту з одного на інший танкер.

Як біля Греції перекачують російську нафту

Крім того, танкери з російською сирою нафтою прибували до портів Італії. Саме так: танкер виходить з російського порту і прямує безпосередньо до італійського порту. Чхати хотіли його власники-менеджери на рішення ЄС. Обсяг таких італійських (переважно сицилійських) порушень – 1,6 мільйона тонн, це 14,4%.

Це 13 величезних танкерів вантажністю від 100 до 160 тисячі тонн. Порти: Мілаццо, Аугуста, Тріест, Таранто, Санта Панагія.

Засвітилися у цих кривавих порушеннях ще:

порти Іспанії – Картахена і Більбао;

Нідерландів – Роттердам;

Хорватії – Омишаль;

Польщі – Гданськ;

Словенії – Копер.



Які порти приймали російську нафту

Ви спитаєте, хто ж виконував ці рейси? Мабуть, той самий страшний "тіньовий флот", який існує лише у деяких ЗМІ? Аж ніяк. Всього 94 танкери, з них:

52 належать компаніям Греції;

11 – турецьким компаніям;

4 – російським, що зареєстровані в ОАЕ, 4 – російським, що зареєстровані в Індії;

3 – компаніям з Молдови;

3 – компаніям з Кіпру;

2 – компаніям з Китаю,

2 – з Данії;

та по 1 компанії з Мальти, Великої Британії, Латвії, Індонезії, Малайзії;

і лише 8 танкерів належали компаніям з офшорних юрисдикцій.

Який же це "тіньовий"? Це не можна залишати просто так. У лютому 2024 року до країн ЄС таким чином спрямовано з Чорного моря понад 0,8 мільйона тонн сирої нафти. Цей показник не має тенденції до зменшення, а зростає з жовтня 2023 року попри всілякі "пекельні" санкції.

Звертаю увагу, що це все без урахування нафтопродуктів, а нафтопродукти – ще майже стільки ж.

Якщо у вас виникло питання про екологію біля узбережжя Греції, відповім так – масштабний розлив 100 тисяч тонн нафти лише питання часу.