Вперше Росія не увійшла до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
Росія не увійшла до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Натомість місце там вперше отримала Україна.
Росія втратила місце у Виконавчій раді ОЗХЗ 29 листопада. Кремлю не вистачило одного голосу на його користь, пише 24 Канал.
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Що відомо про рішення Організації із заборони хімічної зброї
Росія вперше за багато років втратила місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї,
– заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Він пояснив, що місця від Східноєвропейської групи учасників місця отримали:
- Україна,
- Польща,
- Литва.
На сайті Організації із заборони хімічної зброї оприлюднили список з 21 країни. Мовиться про ті держави, які увійшли до складу Виконавчої ради. Росії у списках не було, адже Кремль набрав 65 голосів, а мінімум становить 66 голосів.Важливо. В організації пояснили, що до її складу входять понад 190 країн. Виконавча рада складається з 41 країни, які обираються Конференцією держав-учасниць і змінюються кожні два роки.
До речі, 28-ма конференція країн-учасниць ОЗХО відбувається у Гаазі з 27 листопада по 1 грудня.
Зеленський прокоментував рішення ОЗХО
Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Президент України пояснив, що Організація із заборони хімічної зброї – дуже авторитетна міжнародна організація, тож терористам у ній не місце.
Водночас Україну, Польщу та Литву обрали на період 2024 – 2026 років. Україна активно сприятиме зміцненню ОЗХЗ. Я вдячний усім країнам, які підтримали наші кандидатури, а також не підтримали обрання Росії,
– зазначив український лідер.
Зеленський додав, що менш ніж за місяць Росія вперше в історії провалила три голосування до важливих міжнародних органів. Президент пояснив, що це логічний результат дій держави-терориста – падає її роль у міжнародних відносинах, а посилюється ізоляція.
Зверніть увагу! Організація із заборони хімічної зброї є незалежною міжнародною організацією зі штаб-квартирою у Гаазі. Її створили за підтримки ООН у 1997 році для контролю за дотриманням заборони на використання хімічної зброї, ліквідації її запасів, надання допомоги державам у забезпеченні захисту від хімічної зброї. Вона також встановлює умови для знищення хімічної зброї.
Окрім того, з 90-х років 20 століття діє Конвенція про заборону хімічної зброї, яка забороняє виробництво, накопичення і застосування хімічної зброї. Наразі учасниками Конвенції є 193 країни.