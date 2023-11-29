Впервые Россия не вошла в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия

Россия не вошла в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Вместо этого место там впервые получила Украина.

Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО 29 ноября. Кремлю не хватило одного голоса в его пользу, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне использовали химоружие против ВСУ по двум направлениям фронта, – Deep State

Что известно о решении Организации по запрещению химического оружия

Россия впервые за много лет потеряла место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия,

– заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он объяснил, что места от Восточноевропейской группы участников места получили:

Украина,

Польша,

Литва.

На сайте Организации по запрещению химического оружия обнародовали список из 21 страны. Речь идет о тех государствах, которые вошли в состав Исполнительного совета. России в списках не было, ведь Кремль набрал 65 голосов, а минимум – 66 голосов.

В организации объяснили, что в ее состав входят более 190 стран. Исполнительный совет состоит из 41 страны, избираемых Конференцией государств-участников и сменяющихся каждые два года.

Кстати, 28 конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

Зеленский прокомментировал решение ОЗХО

Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Президент Украины пояснил, что Организация по запрету химического оружия – очень авторитетная международная организация, так что террористам в ней не место.

В то же время Украину, Польшу и Литву избрали на период 2024 – 2026 годов. Украина будет активно способствовать укреплению ОЗХО. Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России,

– отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что менее чем за месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Президент пояснил, что это логический результат действий государства-террориста – падает его роль в международных отношениях, а усиливается изоляция.

Обратите внимание! Организация по запрещению химического оружия является независимой международной организацией со штаб-квартирой в Гааге. Она была создана при поддержке ООН в 1997 году для контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидации его запасов, оказания помощи государствам в обеспечении защиты от химического оружия. Она также устанавливает условия по уничтожению химического оружия.

Кроме того, с 90-х годов 20 века действует Конвенция о запрещении химического оружия, запрещающая производство, накопление и применение химического оружия. В настоящее время участниками Конвенции являются 193 страны.