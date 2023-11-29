Россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО 29 ноября. Кремлю не хватило одного голоса в его пользу, пишет 24 Канал.
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Что известно о решении Организации по запрещению химического оружия
Россия впервые за много лет потеряла место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия,
– заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Он объяснил, что места от Восточноевропейской группы участников места получили:
- Украина,
- Польша,
- Литва.
На сайте Организации по запрещению химического оружия обнародовали список из 21 страны. Речь идет о тех государствах, которые вошли в состав Исполнительного совета. России в списках не было, ведь Кремль набрал 65 голосов, а минимум – 66 голосов.
Кстати, 28 конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.
Зеленский прокомментировал решение ОЗХО
Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Президент Украины пояснил, что Организация по запрету химического оружия – очень авторитетная международная организация, так что террористам в ней не место.
В то же время Украину, Польшу и Литву избрали на период 2024 – 2026 годов. Украина будет активно способствовать укреплению ОЗХО. Я благодарен всем странам, которые поддержали наши кандидатуры, а также не поддержали избрание России,
– отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что менее чем за месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Президент пояснил, что это логический результат действий государства-террориста – падает его роль в международных отношениях, а усиливается изоляция.