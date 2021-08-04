Росія не є спадкоємцем Київської Русі: яскраві докази та шокуючі пояснення істориків

Росіяни досі вірять у байки, нібито Росія постала з Київської Русі. Докази, які підтверджують, що це Росія не є спадкоємцем Київської Русі – дізнавайтесь у програмі.

Вперше іноземні джерела згадують про державу Русь у |X столітті. Як зауважив доктор історичних наук Леонтій Войтович, у 838 році в Інгельгеймі (столиці Римської імперії), при дворі Людовіка Благочестивого, сина Карла Великого, появилось посольство від візантійського імператора Феофіла.

Цікаво Наскільки насправді відрізняються культура та ментальність українців і росіян: яскраві приклади

"З тим посольством прийшло посольство від кагана Русі. Це перша згадка терміну Русь, причому згадка безсумнівна", – пояснив історик.

Як розвивалися події – добре відомо. Прийшли "бородаті дядьки-вікінги" – Рюрик та компанія і допомогли слов'янам заснувати державу. Русь у вузькому значенні – це Київська, Чернігівська і Переяславська землі.

Згодом князі розширювали кордони улюбленим середньовічним хобі еліти – завоюваннями. Однак центр завжди залишався у Києві. Історик Іван Сварник підкреслив, що це була дуже багатонаціональна, велика і могутня держава, яка охоплювала половину Європи до Балтійського моря включно.

Історія виникнення Москви

У сферу впливу Київської Русі безумовно входили і терени, на яких виникло Московське князівство. Перша згадка про Москву датується 1147 роком. "Це було звичайне містечко такого досить низького рівня серед боліт, непрохідних лісів", – наголосив історик.



Територія Московського князівства раніше входила до Київської Русі / Карта 24 каналу

У XII столітті Москва – це містечко, яке ще не відіграло жодної політичної ролі і на той час належало до Володимиро-Суздальського князівства. Туди прийшов жити по-новому Юрій Долгорукий, який і справді був з роду Рюриковичів. Однак він очолив не слов'ян, а корінних мешканців – це угро-фінські племена. Згрубша, Долгорукий захопив їх і колонізував.

Це є території, які титульна нація Київської Русі займала і асимільовувала. Основна територія нинішньої Росії - це є територія угро-фінських народів,

– заявив Войтович.

За словами історика Сварника, Юрій Довгорукий був сином київського князя, якому батько доручив освоювати терени і наводити лад серед підкорених племен, які не були християнами. Провадити християнізацію в той бік.

Так ці землі увійшли до Русі, термін Київська, до слова, з'явився значно пізніше. 3 століття це була могутня держава, але після Ярослава Мудрого почалася уся ця відома історія з міжусобицями.

Країна розпалась на 11 земель

Ненадовго зібрати усе назад докупи зумів Володимир Мономах, та врешті країна таки розпалася на 11 земель і кожна почала жити своїм життям. Однак формально: хто володіє Києвом, той все ще керує Руссю.

До теми Що вам брехали про козаків: найпопулярніші російські фейки легко спростувати

На думку Войтовича, Русь треба розглядати як імперію. Аналогом є Римська Імперія германської крові, яка складалася з 250 – 270 політичних одиниць. Русь складалась з 11 земель. 2 гілки Рюриковичів: Мономаховичі і Ольговичі борються за Київ.

Інші гілки у певних землях брали участь у тій боротьбі, підтримуючи одну або другу. Але це феодальні держави, де кожен князь проводить свою політику. Користуючись нагодою, коли в Києві є якась слабина, то вони диктують свою політику.

Що ж тим часом робиться у майбутній Московії?

Ви, мабуть, вже десь чули ім'я Андрія Боголюбського, той, до якого у Росії моляться, бо він їхній святий. Так от, оцей святий у XII столітті проголошує себе володимиро-суздальським князем, незалежним від Києва.

І цим фактично остаточно відділяється від хоч і роздробленої, але Русі. Все, далі дороги Русі та князівства майбутньої Московії розходяться назавжди.

Історичний фейк від Боголюбського

Андрій Боголюбський – син Юрія Довгорукого, який належить до наймолодшої гілки Мономаховичів. Він одним із перших відмовився від боротьби за Київ, будував свою державу.

Той же Боголюбський заклав непорушну досі традицію фальсифікацій власної історії. У 1169 році відбулось взяття Києва Андрієм Боголюбським – це історичний фейк. Це була боротьба князів правобережних проти Мстислава Ізяславича, Волинського князя

Коаліція з 11 князів, до яких Андрій Боголюбський прислав свого сина на допомогу, здобула Київ і посадила в Києві його брата Гліба. Однак Гліб на той момент попав з Переяслава.

Рекомендуємо Московія нав'язувала "великорусский язык": російська влада намагається знищити українську мову

Нічого не змінилось, але Андрій Боголюбський, будуючи оту свою державу, відділену від Русі, підвів базу під то ідеологічно. Володимирські літописці, Володимира на Клязьмі, починали говорити про те, що центр Русі перенесений із Києва на Володимир на Клязьмі.

Хоча, ясна річ, що насправді це було не так. Але цього фейку виявилося достатньо. До нього апелювали пізніші історики, коли вигадували перенесення центру Русі у Володимир, звідти начебто у Московію, а з неї врешті у Росію.

Монголи захопили Київ

Насправді ж центр Русі перемістився у західну частину, де утворилося Галицько-Волинська держава або Руське королівство. Та у XIII столітті сюди дістались монголи, вони підкорили собі руські князівства і у 1240 році взяли Київ.

Після падіння Києва і завоювання його монголами, був певний період занепаду, коли політичне життя перемістилося сюди в Галицьку Русь і столицею нашої держави був Галич, Холм, Володимир як центр Волині.

Все-таки до Києва Галицькі володарі мали особливі відчуття. Бо вважали, що Київ – це дуже важливий осередок нашого духовного, культурного і політичного життя,

– зауважив Сварник.

Як пояснив історик Войтович, монголи розрушили ту державу і з кожною землею почали проводити свої власні стосунки. Найбільш тісно інтегрована в Золоту Орду була північно-східна Суздальська земля. Її називали Володимиро-Суздальською. Ця територія була заселена угро-фінськими племенами.

Наші сусіди потрапляють у найбільшу васальну залежність, Московія стала улусом Золотої Орди і втратила залишки свого зв'язку із Руссю. Північно-східна частина була найбільш інтегрована в Орду.

Навіть її правителі пізніше називалися Білими Царями, тобто західна частина Орди і в складі російського дворянства більше ніж 20% виводили свої роди від ординських. Стосунки були прості, тому що ніхто з московських володарів протягом тривалого часу не думав сказати слово впоперек монголам, виступити проти чи відмовитися платити данину.

Правління короля Данила

Для порівняння, поглянемо, якого рівня підданство монголам було у короля Данила, володаря Галицько-Волинської держави. Данило був першим князем, який поставив питання, як відродити Київську Русь.

Він поїхав до Бату, виконав там всі ритуали. Історики пишуть, що його заставили пити чорний кумис – напиток Чінгізидів. Його посадили разом з Чінгізидами святкувати Новий рік і пити той чорний кумис. Більше того, Бату сказав: "Ну ти того не любиш, то на тобі вино". Це найвища честь.

Читайте більше Тисяча років під землею: на Львівщині знайшли стародавній горн під час будівництва дороги

Галицько-Волинське королівство перебувало у васальній залежності від Орди лише кілька десятиліть. Тим часом Московія – сотні років, аж до XV століття. Золота Орда сама затверджувала їм князя, він мав безвідмовно сплачувати податки і брати участь у монгольських військових походах.

Московські князі добились того, що вони стають спадковими князями володимирськими. Правда кожен раз їм треба було їхати в Орду, везти гроші, щоб отримати пайдзу. Водночас князівство Московське розширювалось.

Воно забирало Ростовську землю. Народ себе називав московитами. За дружин московські князі часто брали дочок і сестер монгольських ханів. З кожним поколінням руської крові в правителях Московії було все менше і менше.



Монголи контролювали князів / Графіка 24 каналу

Це були змішані родини, де перехрещувалися різні етноси. Це давало можливість бути своїм серед чужих і чужими серед своїх. Під Золотою Ордою у московському князівстві ніхто навіть не згадував про Київську Русь.

Правління Івана Третього

Аж раптом у XV столітті приходить до влади такий собі Іван Третій. Він частково звільняється з-під влади монголів і починає формувати потужну Московію. Завойовує князівства, які колись належали до Русі, і не тільки.

Важливо Історія Риму: чи існували жінки-гладіатори

Звичайно ж, це відбувається жорстоко, з масовими вбивствами населення, в кращих традиціях того часу. Потім цар заявив, що начебто ті самі попросилися під крило Московії, рятував російськомовних, так би мовити.

Є дуже детальні відомості про методи поширення впливу великого московського князя на подальші терени, на ті каральні експедиції і завоювання, які здійснювалися у бік Сибіру.



Іван Третій вирішив, що Московія – це Русь / Графіка 24 каналу

Саме Іван ІІІ вирішив оголосити, що Московія – це Русь. І на замовлення государя писали літописи. Відтоді він починав величати себе не князем, а царем, бо слово цар – похідне від цезар. Крім того, проголошує себе царем "всія Русі".

Щоб вже остаточно возвеличитися, одружується із Софією Палеолог, племінницею останнього Візантійського імператора. Тому проголошує себе спадкоємцем візантійського трону.

Вони знаходять "Сказание о князях Владимирских", згадують про Мономаха і починаються амбіції, що Москва – Третій Рим,

– зазначив Войтович.

Вже за горезвісного Івана Грозного починається справжня гігантоманія щодо титулу, его роздувається до небачених розмірів. З того часу московська політика будує великий титул, де згадується кожна земля, про існування якої знали. Московські дипломати, куди би не приїхали, вимагають той великий титул признати.

Реформаторство Петра Першого

Нарешті у XVIII столітті Московія дочекалася свого великого реформатора Петра Першого. Саме він вирішив модернізувати і заразом перейменувати свою країну. Вона для багатьох все ж лишалася тою Москвою серед боліт і серед лісів. Їм треба було щось ближче до Європи, а не до Сибіру.

Варто прочитати Каденюк у космосі, перший McDonald's, перемога "Динамо": якою була Україна у 1997 році

Петро перейменовує Московію на Росію. Шукати назви довго не довелося – вони ж переконані, що є спадкоємцями Русі, яка грецькою звучить як "Руссія". Найприкріше, що таку назву цареві підказали наші земляки, русини-українці.

За словами історика Сварника, козацькі гетьмани і київські митрополити весь час користуються терміном Росія, Росія – для окреслення Києва і Козацької України. Російська Україна або Українська Росія, по-різному писали для того, щоб поєднати ту давню Русь і Україну XVI – XVII століття.



Історик Войтович розповів про правління Петра Першого / Фото 24 каналу

Були такі наші хлопці, як Феофан Прокопович та Стефан Яворський – інтелектуали та духівники. Так от це вони підкинули Петрові назву Росія. Вони підказали йому ідею перебрання до Московського царства спадку Київської імперії.

Войтович пояснив, що переконання того, що московитів треба називати росіянами – певною мірою заслуга Феофана Прокоповича. Петро почав, а Катерина Друга продовжила і вкорінила назавжди.

Часи правління Катерини Другої

У XVIII столітті німецькі правителі чітко московитам заявили, що вони – росіяни. Згодом фахівці підтвердили, нібито Русь – це росіянє, отже "це наша історія і все". Щоб не виникало запитань – доступ до архівів обмежили.

Читайте більше Родина виявила на стінах дому послання з 1975 року: авторку знайшли

У Московії, а потім у Росії значна частина джерел була знищена або переписана. І це відбувалося в усі періоди московської історії. Наприклад, не має найдавніших руських літописів.

Сенсаційне дослідження Грушевського

Офіційна російська історіографія визначила, що канонічне, а що – єресь. Всі так звикли, що й не ставили під сумнів. Аж на початку XX століття професор львівського університету Михайло Грушевський написав сенсаційну статтю, російською мовою, щоб всі зрозуміли.

Він написав, що "руская і русская" – це різні речі, не тотожні, з різних площин. Руский відноситься до Київської Русі до того пероду, який завершився XIII століттям, коли монголи захопили Київ і спалили.



Історик Сварник пояснив різницю між Росією і Київською Руссю / Фото 24 каналу

"Русская" як поняття, яке було створене щойно в XVIII столітті в епоху Петра І. Тому це різні речі, які між собою не сумісні. Тому що Русь – це є спадщина українського народу, а Россія – це є спадщина Московії. Тієї Московії, яка ніколи не сягала ні Києва, ні півночі теперішньої Росії.

Коли дивитися на історичні карти, видно, що воно розвивалося на східний бік, на південь, але ніколи не йшло до українських теренів. Це викликало дебати, але переконати росіян було неможливо.

Міф про братні народи

У Російській Імперії почалася політика масової русифікації українців. СРСР її жорстоко продовжив і у XX столітті вигадав міф про братні народи. За словами Леонтія Войтовича, якщо розгорнули ту офіційну політику, яка була вже в Російській Імперії в XIX столітті – була мова та діалекти.

Ті діалекти можна використовувати в співах, ще може в спектаклях, але офіційна може бути тільки одна. Офіційна релігія одна. Багато грошей покидали тоді в Галичину, на галицьких москвофілів,

– зазначив історик.

То підсумовуючи цю історію: перша династія правителів Московії дійсно була нащадками Рюриковичів, але це не робить цілий народ нащадками Русі. Росіяни ж зі спадкоємності династійної зробили етнічну і культурну.

Російська нація до XVI століття формувалася з різних чинників. Українська вже на той момент існувала. Московія в жодному разі не може претендувати на величезну територію давньої Київської Русі. І ця Київська Русь, звичайно, місто Київ як було осередком цієї політичної держави, так воно і лишилося.

Як історія впливає на сучасні реалії стосунків Україна – Росія

Однак віра у те що Київська Русь – їхня "матушка", допомагає виправдати окупацію українських земель. Володимир Путіну створює ілюзію, що він "собіратєль земель руських".

Росія є імперією, а будь-яка імперія жива доти, доки вона проводить агресивну зовнішню політику, приєднує землі. Якби вона від тої політики відмовилася, вона почне розсипатися і це вожді Росії розуміють,

– наголосив Войтович.

Як то кажуть, дурень думкою багатіє. Російські амбіції насправді далекі від їхніх же реалій. А за ширмою вигадок, і історичних, і сучасних, все важче ховати правду.