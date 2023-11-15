Український полон краще, ніж російська військова частина: куди зникають російські полонені

Росія, наслідуючи найгірші практики радянського союзу, проводить дивну політику щодо звільнених з полону військових. На цьому тлі є вкрай показовою історія одного з в'язнів, якого перед тим обманом змусили воювати проти України.

Про це 24 Каналу розповіла Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая". За її словами, Росія погано ставиться до своїх військових, повернутих із полону.

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Історія російського полоненого

В російському інформаційному просторі суттєво поменшало згадок про російських військовополонених. Останніми російськими полоненими, про повернення яких стало відомо в серпні, були колишні в’язні з "Вагнера" і "Штром-Z".

В жовтні співробітник ГУР Андрій Юсов зазначив, що кількість обмінів полоненими між Україною та Росією справді впала. Через це місця утримання російських військовополонених були "переповнені". Раніше ГУР також повідомляло, що намагається домовитись із Москвою про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" , однак перемовини проходять непросто.

Саме в цій групі військовополонених перебував і Павєл Гугуєв, який мав необачність висловити все, що він думає про війну та російське командування, в інтерв’ю Володимиру Золкіну. Згодом його все одно обміняли, але при цьому – тривалий час утримували у військовій частині в Московській області.

Звідти колишній солдат знову подзвонив блогеру, і сказав, що умови перебування в українському полоні були кращими, аніж у російській військовій частині. Зокрема, колишній полонений скаржився, що йому не надають терапію проти ВІЛ-інфекції, з чого можна зробити висновок, що в полоні він отримував її від України.

"Після резонансного інтерв’ю Гугуєв та люди, що перебували із ним у військовій частині, десь зникли. У них відібрали телефони, й (російські правозахисники – 24 Канал) більше не можуть їх знайти. Якби після цих слів його відправили до в’язниці, то у нього був би доступ до зв’язку", – зазначила Романова.

Ольга Романова про долю російських військовополонених після повернення: дивіться відео

На той час колишні ув’язнені перебували у військовій частині понад місяць і був ризик, що Росія може відправити їх на фронт повторно, зокрема і як "чорноробів". Імовірно, саме це і трапилося з групою ув’язнених, адже саме з на окупованих Росією територіях України суворо слідкують за тим, щоб солдати окупантів не мали можливості вийти на зв’язок.

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