Украинский плен лучше, чем российская военная часть: куда исчезают российские пленные

Россия, следуя худшим практикам советского союза, проводит странную политику в отношении освобожденных из плена военных. На этом фоне крайне показательна история одного из заключенных, которого перед тем обманом заставили воевать против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова, глава фонда "Русь сидящая". По ее словам, Россия плохо относится к своим военным, возвращенным из плена.

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История русского пленника

В российском информационном пространстве существенно уменьшилось упоминание о российских военнопленных. Последними русскими пленными, о возвращении которых стало известно в августе, были бывшие узники из "Вагнера" и "Штром-Z".

В октябре сотрудник ГУР Андрей Юсов отметил, что количество обменов пленными между Украиной и Россией действительно упало. Поэтому места содержания российских военнопленных были "переполнены". Ранее ГУР также сообщало, что пытается договориться с Москвой об обмене пленными по принципу "всех на всех" , однако переговоры проходят непросто.

Именно в этой группе военнопленных находился и Павел Гугуев, имевший неосторожность выразить все, что он думает о войне и российском командовании, в интервью Владимиру Золкину. Впоследствии его все равно обменяли, но при этом долгое время содержали в воинской части в Московской области.

Оттуда бывший солдат снова позвонил блоггеру, и сказал, что условия пребывания в украинском плену были лучше, чем в российской воинской части. В частности, бывший пленник жаловался, что ему не предоставляют терапию против ВИЧ-инфекции, из чего можно заключить, что в плену он получал ее от Украины.

"После резонансного интервью Гугуев и находившиеся с ним в воинской части люди где-то исчезли. У них отобрали телефоны, и (российские правозащитники – 24 Канал) больше не могут их найти. Если бы после этих слов его отправили в тюрьму, это у него был бы доступ к связи", – отметила Романова.

Ольга Романова о судьбе российских военнопленных по возвращении: смотрите видео

В то время бывшие заключенные находились в военной части свыше месяца и был риск, что Россия может отправить их на фронт повторно, в том числе и как "чернорабочих". Вероятно, именно это и случилось с ними, ведь именно на оккупированных Россией территориях Украины строго следят за тем, чтобы солдаты оккупантов не имели возможности выйти на связь.

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