Не допомагатиме навіть Китай: чому Росія не здатна масово виробляти сучасні літаки

Сполучені Штати повідомили, що їхній ВПК зміг виготовити 1000-й винищувач 5 покоління F-35. Така цифра різко контрастує з тим, наскільки обмеженими є можливості Росії у виробництві його конкурента Су-57.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Він наголосив, що Росія не здатна масово виготовляти найсучасніші винищувачі через санкції.

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У Росії проблеми з виробництвом Су-57

У 2019 році країна-агресорка після трирічної затримки оголосила про початок серійного виробництва своїх винищувачів 5 покоління Су-57. Втім, Станом на 2024 рік ВПК агресора не виготовив більше, ніж 15 літаків цього типу.

"Су-57 суттєво залежить від західних комплектуючих. Що більш сучасним є літак і технологія, яку він використовує, то частіше, як правило, він залежить від інших країн. Частка іноземних комплектуючих в Су-57 не відома, але ми розуміємо, що, як і в більшості цивільної російської авіації, може становити 50% і навіть більше", – зазначив авіаційний експерт.

Це суттєво відрізняє Су-57 від більш старих російських винищувачів на зразок Су-35 та Су-30, які є фактично модернізованими версіями радянського винищувача Су-27 з покращеними характеристиками та оновленою електронікою.

Натомість Су-57 проєктувався, як новий літак, через що Росія в умовах санкцій не може їх збирати у великій кількості. Це також створює проблеми для підтримки експлуатації вже виготовлених Су-57.

"Сучасними компонентами для Су-57 не завжди готові ділитися з Росією не лише країни Заходу. Навіть той самий Китай: хоч до якихось компонентів та ресурсів Росія має доступ, але Китаю також не потрібен сильний сусід, що матиме сучасне озброєння. Тому навіть Китай не допомагатиме Росії будувати якісь суперсучасні літаки", – припустив Долінце.

Скільки зброї виготовляє російський ВПК для окупантів