Даже Китай не будет помогать: почему Россия не способна массово производить современные самолеты

Соединенные Штаты сообщили, что их ВПК смог изготовить 1000 истребитель 5 поколения F-35. Такая цифра резко контрастирует с тем, насколько ограничены возможности России в производстве его конкурента Су-57.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Он подчеркнул, что Россия не способна массово производить свои самые современные истребители из-за санкций.

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В России проблемы с производством Су-57

В 2019 году страна-агрессорка после трехлетней задержки объявила о начале серийного производства своих истребителей 5-го поколения Су-57. Впрочем, По состоянию на 2024 год ВПК агрессора изготовил не более 15 самолетов этого типа.

"Су-57 существенно зависит от западных комплектующих. Чем современнее самолет и технология, которую он использует, тем чаще, как правило, он зависит от других стран. Доля иностранных комплектующих в Су-57 не известна, но мы понимаем, что, как и в большинстве гражданской российской авиации, она может составить 50% и даже больше", – отметил авиационный эксперт.

Это существенно отличает Су-57 от более старых российских истребителей типа Су-35 и Су-30, которые являются фактически модернизированными версиями советского истребителя Су-27 с улучшенными характеристиками и обновленной электроникой.

Су-57 же проектировался как новый самолет, из-за чего Россия в условиях санкций не может их собирать в большом количестве. Это также создает проблемы для поддержки эксплуатации уже изготовленных Су-57.

"Современными компонентами для Су-57 не готовы делиться с Россией не только страны Запада. Даже тот же Китай: хотя к каким-то компонентам и ресурсам у России есть доступ, но Китаю также не нужен сильный сосед, имеющий современное вооружение. Поэтому даже Китай не будет помогать России строить какие-то суперсовременные самолеты", – предположил Долинце.

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