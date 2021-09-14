Росія не зможе запустити "Північний потік-2" у жовтні: пояснення Зеркаль

Російський "Газпром" не зможе запустити газопровід "Північний потік-2" 1 жовтня. Радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль пояснила, чому плани Москви щодо "бліцкригу" залишаться нездійсненними.

Зеркаль зазначила, що анонсована добудова "Північного потоку-2" супроводжувалася гучними заявами "Газпрому" щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня по першій нитці, а з грудня – по обох.

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Нереалістичність планів Росії щодо "Північного потоку-2"

Це версія, яка дуже подобається російським можновладцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності,

– заявила радниця глави правління "Нафтогазу".

За її словами, хоч "Газпром" і продовжує вдавати, що європейські правила його не стосуються, попри рішення німецького регулятора та суду, запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи.

Час на сертифікацію Nord Stream 2 AG

Компанія подала документи на сертифікацію 11 червня, а 13 вересня в Федеральному міністерстві економіки й технології Німеччини (BNetzA) повідомили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані.

Починаючи з 8 вересня, BNetzA має 4 місяці для розгляду заявки та підготовки звіту, тобто до 8 січня 2022 року. Опісля німецький регулятор передасть його Єврокомісії. Вона ж протягом 2 місяців робитиме власні висновки, а також може взяти для рішення ще додаткові 2 місяці.

Протягом всього цього часу газопровід на комерційній основі працювати не зможе, бо початок роботи без дозволів буде санкціонованим.

Внутрішня перевірка газопроводу

Також "Північний потік-2" має пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість цього етапу – до 3 місяців.

Міжнародний сертифікат безпеки

Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Росія зможе запустити в трубу незначні обсяги газу, мовляв – перевірити технічну справність.

Але до моменту фізичного запуску газу по трубі, вона повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора.

Nord Stream 2 AG не повідомляє, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме газопровід, і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу – від 1 місяця до 1 року.

Висновки від Зеркаль

Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені,

– підсумувала Зеркаль.

До слова, на зустрічі української та німецької делегації 14 вересня держсекретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт запевнив, що "Північний потік -2" не запустять у комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

"Північний потік-2": останні новини

Текст допису Лани Зеркаль:

Щойно анонсована добудова "Північного потоку-2" супроводжувалася гучними заявами "Газпрому" щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня по першій нитці, а з грудня-вже по обох, про що повідомляв Bloomberg.

Це версія, яка дуже подобається російським можновлаждцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення Німецького регулятора та суду. При цьому запуск ПП2 неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції на кшталт «запустимо уже» не мають ніякого сенсу.

11 червня Nord Stream 2 AG на запит BNetzA (німецького регулятора) подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку, а тільки 13 вересня в BNetzA заявили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані.

Починаючи з 8 вересня у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. ЄК має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи ПП2 без дозволів призведе до застосування санкцій до нього.

До того ж ПП2 повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу-до трьох місяців.

Правда є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме ПП2 і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу-від одного місяця до одного року.

Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені.

P.S. Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що ПП2 не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.