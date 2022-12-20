Росія обходить санкції та купує компоненти для БпЛА: учасник розслідування розповів деталі

Королівський Об’єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) разом з партнерами провели дослідження у якому з'ясували, як окупанти в обхід санкціям через низку посередників купують електроніку для виробництва розвідувальних БпЛА "Орлан". А почалося це розслідування з Ради економічної безпеки України.

Про те, як все починалося та чому інформацію вирішили передати Великій Британії для подальшого розслідування 24 каналу розповів експерт Ради економічної безпеки України Антон Микитюк.

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З чого почалося розслідування

Все почалося з того, що організація вирішила провести дослідження щодо ГЛОНАСС – російської супутникової навігаційної системи. А саме як росіяни за її допомоги застосовують ракетні обстріли або координують "Орлани". А вже потім поглибили розслідування щодо критичних технологій, а саме мікрочипів.

Ми почали дослідження, чіпи яких компанії застосовуються у "Орланах" для позиціювання, тобто для зв'язку з супутниками. І виявили одну швейцарську компанію U-blox, яка виготовляє чіпи комерційного призначення,

– повідомив учасник розслідування.

Він пояснив, що в російських безпілотниках "Орлан" стоять чіпи комерційного призначення. Їх можна купити на Amazon, AliExpress або інших магазинах мікроелектроніки.

Тож команда Ради економічної безпеки зосередилась на цьому та почала дивитися, які російські компанії масово закуповують ці чіпи. У результаті їй вдалося вийти на компанію SMT-iLogic, яка з 2017 року закуповувала чіпи у Китаю. А вона виявилася пов'язаною з іншою російською компанією, що безпосередньо виготовляє "Орлани".

"SMT-iLogic є компанією-прокладкою для закупівлі критичних технологій. У нашому випадку чіпів для позиціювання компанії U-blox. Ми почали розслідування саме у цьому руслі", – розповів аналітик.

Микитюк про деталі розслідування щодо російських "Орланів": дивіться відео

На основі якої інформації проводилося дослідження

Микитюк зауважив, що дослідження проводилося на основі відкритої інформації. Наприклад, назву чіпу, компанії та для чого він застосовується.

"Ми аналізуємо реєстри, форуми, соцмережі та проводимо дослідження. Наша команда аналітиків винайшла систему як проводити ці дослідження, тобто ми аналізуємо лише відкриті дані", – повідомив експерт Ради економічної безпеки України.

Як українське дослідження стало міжнародним

Авторами дослідження стали 3 міжнародних агенції, зокрема Королівський Об’єднаний інститут оборонних досліджень, а також журналісти Reuters та "Важные истории". Рішення щодо передачі інформації RUSI було прийнято на основі того, що британський аналітичний центр робить неймовірну аналітику.

У нас була комунікація з RUSI попередньо, тобто ми консультувалися з ними щодо деяких питань в дослідженнях. Коли ми підготували цю аналітичну інформацію, то в нас вже не було питань кому її передавати. Найцікавіше, коли ми передали їм інформацію, то прямо потрапили у поточний стан їхнього дослідження щодо "Орлан-10",

– розповів аналітик.

Микитюк додав, що британський аналітичний центр зробив неабияку роботу в цьому дослідженні, тож ми можемо бачити результат. А також наголосив, що не важливо, хто є автором цієї роботи. Головне те, що ми виявили та проаналізували одну зі схем Росії щодо закупівлі критичних технологій.

Як це дослідження може вплинути на Росію

Наразі немає реакції від урядів країн-виробників цих чіпів. Водночас результати дослідження дали змогу осмислити саме запровадження проти Росії санкцій.

Так, після початку повномасштабного вторгнення США та ЄС запровадили безпрецедентну кількість санкцій проти країни-агресорки. Обмеження дійсно працюють, але ворог має змогу пристосуватися до них та знаходить механізми обходу. Наприклад, створює компанії-прокладки в Китаї чи Росії та закуповує технології.

"Окрім запровадження нових санкцій, що також критично важливо, необхідно змінювати механізми контролю за дієвістю цих санкцій, тобто посилювати експортний контроль", – підкреслив експерт Ради економічної безпеки.

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Скільки таких схем може мати Росія

Микитюк зауважив, що складно назвати реальну кількість подібних схем у країни-агресорки, оскільки їх може бути безліч. Так, окупанти з 2014 року почали пристосовуватися до санкцій та створювати ці компанії-прокладки.

Наша робота зараз – ідентифікувати ці схеми, тобто знайти ці компанії-прокладки та позбавити їх доступу до критичних технологій. Я впевнений, що будуть запроваджуватися жорсткіші санкції та механізми контролю і ці схеми почнуть потроху "відпадати". Тоді ми побачимо результат,

– зазначив аналітик.

Крім того, він наголосив, що для подальших досліджень команді необхідні експерти в деяких питаннях, зокрема в ІТ-сфері або банківському секторі. Так, аналітики гарно шукають інформацію, але потребують спеціалістів, які підкажуть на що необхідно звернути увагу.