Можемо їм протидіяти: як мінімізувати терористичні удари окупантів ракетами С-300

Росія вчергове вдалася до терору проти цивільного населення, використовуючи ракети від С-300. Ця зброя, створена передовсім для перехоплення повітряних цілей, є вкрай небезпечною при застосуванні по наземним цілям.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він нагадав, що для запобігання загрозам від російських ракет найефективнішим засобом є превентивне ураження пускових установок.

Дивіться також "Шансів добігти до укриття не було": що відомо про жертв атаки по терміналу "Нової пошти"

Як Україні знизити загрозу від С-300

ввечері 21 жовтня окупанти знищили термінал "Нової Пошти" в селі Коротичі на Харківщині. На місці трагедії знайшли уламок ракети від комплексу С-300, який Росія ще у 2022 році почала використовувати для атак на прифронтові міста.

Оскільки всі застосування С-300 по цивільних об’єктах є терористичними атаками, Україна має повне право їх знищувати. Однак для того, щоб робити це ефективно, Силам оборони потрібно мати більшу кількість засобів ураження.

"Ракети, запущені з пускових установок С-300 по наземним цілям, можуть долетіти не далі 160 – 180 кілометрів. На цій відстані українські військові цілком можуть їм протидіяти, але для цього потрібно вчасно їх виявляти, в тому числі – супутниковою, радіоелектронною розвідкою та дронами", – зазначив генерал.

Микола Маломуж щодо протидії ракетам С-300: дивіться відео

Ракети від С-300 надзвичайно важко перехоплювати в повітрі. Саме тому пріоритетом в протидії цим засобам є знищення пускових установок, яке допоможе зберегти життя цивільних українців у прифронтових регіонах.

Росія тероризує прифронтові регіони: що відомо про це