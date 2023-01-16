Розташовані вони до 150 кілометрів на Сході. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

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У Росії мало балістичних ракет

Також Юрій Ігнат заявив, що використання ЗРК С-300 та С-400 по наземних цілях свідчить, що у країни-терористки вичерпуються запаси балістичних ракет. Ба більше, за даними розвідки у неї залишилося менш ніж 100 ракет "Іскандер".

Натомість такого "добра", як ракет С-300, у Росії ще дуже багато на складах. Усе тому, що їх вона виробляє сама, а не закуповує в інших країн.

Також окупанти використовують і сучасніший зенітно-ракетний комплекс С-400. За словами речника Повітряних сил, вони ним дуже пишаються, адже його дальність становить сотні кілометрів.

У польоті українське ППО не може збивати ці ракети

Зазначимо, що раніше Юрій Ігнат наголошував, що з цих ЗРК Росія може обстріляти й столицю України. Усе тому, що їхня дальність сягає 200 кілометрів. Ба більше, він наголосив й на тому, що українські сили ППО сьогодні не спроможні збивати ці ракети.

Ці ракети неможливо збивати – ну, не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні,

– пояснив Ігнат.

Також він пояснив, що швидкість ракет ЗРК С-300 сягає понад 3 тисячі кілометрів за годину, а С-400 – понад 4000 кілометрів за годину.

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