Находятся они до 150 км на Востоке. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.
Достойно внимания Пока их невозможно сбить: сколько Россия может иметь ракет, которыми били по дому в Днепре
В России мало баллистических ракет
Также Юрий Игнат заявил, что использование ЗРК С-300 и С-400 по наземным целям свидетельствует, что у страны-террористки иссякают запасы баллистических ракет. Более того, по данным разведки у нее осталось менее 100 ракет "Искандер".
Однако такого "добра", как ракет С-300, в России еще очень много на складах. Все потому, что их она производит сама, а не закупает в других странах.
Также оккупанты используют и более современный зенитно-ракетный комплекс С-400. По словам спикера Воздушных сил, они им очень гордятся, ведь его дальность составляет сотни километров.
В полете украинское ПВО не может сбивать эти ракеты
Отметим, что раньше Юрий Игнат подчеркивал, что из этих ЗРК Россия может обстрелять и столицу Украины. Все потому, что их дальность достигает 200 километров. Более того, он отметил и то, что украинские силы ПВО сегодня не способны сбивать эти ракеты.
Эти ракеты невозможно сбивать – ну, не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основополагающий на вооружении,
– объяснил Игнат.
Также он объяснил, что скорость ракет ЗРК С-300 достигает более 3 тысяч километров в час, а С-400 – более 4000 километров в час.
14 января Россия ракетами С-300 обстреляла Киев
- Утром 14 января страна-террористка нанесла ряд ударов по Киеву. При этом из-за применения С-300 в Воздушных силах обнаружить заранее опасность не смогли, поэтому воздушная тревога прозвучала уже после взрывов.
- Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре столицы.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. По его словам, к счастью, пострадавших нет.