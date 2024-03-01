"Непотоплюваний авіаносець": які проблеми створює Придністров'я для Молдови й України

Деякі українські військові вважають, що з невизнаним Придністров'ям потрібно розбиратися радикально – ліквідувати російський контингент та передати територію Молдові. Оскільки окупована частина країни створює серйозну загрозу як для Києва, так і для Кишинева.

Утім, як розповів 24 Каналу директор Інституту ефективної політики, Республіка Молдова Віталій Андрієвський, треба спробувати шукати розв'язання цієї проблеми не одразу військовим шляхом. Придністров'ю можна спочатку поставити жорсткий ультиматум з конкретними термінами.

Не пропустіть "Ненормальний, що на всіх кидається": чи дійсно Путін може анексувати Придністров'я

Які проблеми створює Придністров'я

"Що таке Придністров'я? Колись Дмітрій Рогозін (депутат Ради федерації Росії – 24 Канал) назвав Придністров'я "непотоплюваним авіаносцем". Він використовується Росією для дестабілізації ситуації в Молдові. Ми не контролюємо цю територію, вона, по суті, окупована. І безумовно для нас це досить серйозні проблеми", – сказав Андрієвський.

Водночас невизнане Придністров'я, яке межує з Одеською областю, також серйозна загроза для України. За дуже складних умов, ведучи війну з Росією, наша держава змушена завжди озиратися: "А що там у нас "за спиною"? Чи не буде якихось провокацій або наступу з цієї сторони?".

Оскільки, за різними оцінками, чисельність збройних сил Придністров'я приблизно 10 тисяч солдатів. Якщо ще провести мобілізацію, можна буде майже подвоїти цю кількість.

І скажімо прямо: Молдова не контролює Придністров'я, Україна тим більше не контролює Придністров'я. А ось Росія через ФСБ, через інші силові структури достатньо контролює цей регіон, насамперед силовий блок,

– наголосив директор Інституту ефективної політики.

Як можна упередити загрозу

В ОК "Південь" заявили, що кордон України на проблемній ділянці з Придністров'ям та загалом з Молдовою щільно укріплений . Наша держава не допустить жодних провокацій на кордоні.

Останнім часом Росія почала активно забирати активи в економічних агентів, впроваджуючись у Придністров'я. Якщо раніше у Молдові говорили, що опора в росіян там тільки міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв, який є громадянином України, а президент невизнаної території Вадим Красносільський не відіграє значної ролі, то зараз у Кишиневі вважають, що фірма "Шериф" може грати на руку Росії.

Частина акцій компанії або викуплена, або забрана в обмін на газ. Колись вплив з боку фірми "Шериф" був направлений також на Україну, насамперед в Одеську область та Крим. Вони там зачепилися, намагаючись розвивати свій бізнес.

"Тому я абсолютно розумію військових людей. А чому ми повинні терпіти постійну небезпеку та чекати удару в спину? Треба шукати розв'язання цієї проблеми, можливо, не обов'язково відразу військовим шляхом", – зазначив Віталій Андрієвський.

Невизнаному Придністров'ю можна поставити зараз жорсткий ультиматум із конкретними термінами. Не забуваймо, що на тій території ще й знаходиться шматочок армії Росії – приблизно 1 200 солдатів. Армійців, які бажають повернутися в Москву, можна буде вивезти літаками. А людей, які не хочуть воювати за окупантів, можна залишити.

Треба продумати систему заходів. Не просто зустрічатися лідерам Молдови та України й говорити, що "ми разом". Треба підкріплювати реальними, серйозними діями, але на цьому напрямі. Потім ще й логістика, транзит через Молдову тощо. Тому правильну проблему підіймають військові України,

– підкреслив Андрієвський.

У Придністров'ї відбувся "з'їзд депутатів": що відомо