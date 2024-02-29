Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що треба зважати на те, що зараз Росія готується до "виборів". Тому навряд чи населення підтримає розгортання ще одного фронту.

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Російські громадяни налякані ескалацією війни. Вони прагнуть, щоб все якнайшвидше закінчилося, тому загострення на ще одному фронті аж ніяк не піде на користь для рейтингу Владіміра Путіна.

Люди подумають, що він взагалі ненормальний і на всіх кидається. Хіба, якщо станеться так, що Путін зайде туди за 1 – 2 дні, всіх переможе, а до "виборів" буде зрозуміло, що йому це вдалося, тоді, можливо, спрацює ефект перемоги,

– зауважив Аббас Галлямов.

Але в сьогоднішньому контексті, ще й за такий короткий час продемонструвати перемогу навряд чи вийде. Навпаки ситуація буде нестабільною, незрозуміло, що відбуватиметься далі. Наприклад, як відреагує Захід, можливо, він схвалить пакет ще сильніших санкцій.

Це дуже ризиковано й означатиме, що владу в країні остаточно захопили силовики. Вони навіть не намагаються "загравати" з суспільною думкою, а є прихильниками диктатури,

– наголосив російський опозиційний політтехнолог.

Їм хочеться, щоб Путін розв'язував проблеми з громадською думкою не через піар-технології, як це робилося завжди, а за допомогою репресій. Тоді всі інші чиновники мусять коритися наказам силовиків, почнеться боротьба за владу.

"Силовики хочуть загострення та у будь-якій ситуації намагаються йти шляхом ескалації. Тепер, з огляду на те, що відбувається у Придністров'ї, зрозуміло, що саме вони здобули перевагу й роблять, що хочуть", – підсумував Аббас Галлямов.

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