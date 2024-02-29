Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что надо учитывать то, что сейчас Россия готовится к "выборам". Поэтому вряд ли население поддержит развертывание еще одного фронта.
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Действительно ли Путин хочет присоединить Приднестровье
Российские граждане напуганы эскалацией войны. Они стремятся, чтобы все как можно быстрее закончилось, поэтому обострение на еще одном фронте отнюдь не пойдет на пользу для рейтинга Владимира Путина.
Люди подумают, что он вообще ненормальный и на всех бросается. Разве, если случится так, что Путин зайдет туда за 1 – 2 дня, всех победит, а до "выборов" будет понятно, что ему это удалось, тогда, возможно, сработает эффект победы,
– заметил Аббас Галлямов.
Но в сегодняшнем контексте, еще и за такое короткое время продемонстрировать победу вряд ли получится. Наоборот ситуация будет нестабильной, непонятно, что будет происходить дальше. Например, как отреагирует Запад, возможно, он одобрит пакет еще более сильных санкций.
Это очень рискованно и будет означать, что власть в стране окончательно захватили силовики. Они даже не пытаются "заигрывать" с общественным мнением, а являются сторонниками диктатуры,
– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.
Им хочется, чтобы Путин решал проблемы с общественным мнением не через пиар-технологии, как это делалось всегда, а с помощью репрессий. Тогда все остальные чиновники должны повиноваться приказам силовиков, начнется борьба за власть.
"Силовики хотят обострения и в любой ситуации пытаются идти по пути эскалации. Теперь, учитывая то, что происходит в Приднестровье, понятно, что именно они получили преимущество и делают, что хотят", – подытожил Аббас Галлямов.
Приднестровье обратилось к России: что известно
- Местные "депутаты" 28 февраля провели съезд. Всего было более 600 делегатов разных уровней. Они решили обратиться к России из-за якобы "экономической блокады" со стороны Молдовы. Также пожаловались на "давление" и попросили реализовать меры по их защите. К России "депутаты" обратились, ввиду "положительного опыта российского миротворчества".
- В ГУР прокомментировали эту ситуацию, отметив, что все политические и информационные потуги России потерпели поражение. Оккупанты не получили желаемого результата. В то же время в российской госдуме обещают рассмотреть документ и провести консультации с Владимиром Путиным и МИД.
- Власти Молдовы назвали обращение "депутатов" – спланированным, пропагандистским событием. Его цель – посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Ответственность за это возложили на Кремль и тех, "кто слева от Днестра". В Молдове убеждают, что на самом деле этот регион хочет мира и безопасности.