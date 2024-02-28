Напомним, что ранее в молдавских СМИ распространялась информация, что 28 февраля депутаты Приднестровья якобы готовятся обратиться к Путину с просьбой “присоединить ПМР в состав России”. Однако еще тогда в ГУР МО не смогли подтвердить эту информацию.
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Не было тем результатом, которого ожидал Кремль
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что просьба непризнанного Приднестровья к России о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ждал Кремль.
В то же время он напомнил, что слухи о просьбе так называемой "ПМР" к России о присоединении не подтвердились, как об этом ранее заявляли в ГУР.
Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные – потерпели поражение,
– заявил Юсов.
Он также отметил, что активная дезинформационная кампания относительно планов Приднестровья просить российского диктатора о присоединении к стране-агрессору свидетельствует о том, что "была заинтересованная сторона".
По его словам, когда мы говорим о Молдове и Украине, то "понятно, кто эта сторона". Юсов также обратил внимание на то, что депутаты Приднестровья обратились и к европейским институтам.
Как отметил представитель ГУР, это было сделано "в многовекторном стиле". Такое действие само по себе "красноречивый факт".
Что известно о съезде депутатов Приднестровья: основное
- Днем 28 февраля в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. Пропагандистские СМИ распространили фрагмент проекта резолюции, который депутаты получили для ознакомления. В нем говорится о "давлении" со стороны Молдовы.
- В заявлении местные депутаты отметили, что Молдова развязала против непризнанной республики "экономическую войну", а также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. В то же время участники съезда не намерены просить присоединения к России.
- Поэтому, они обратились к России "с учетом факта постоянного проживания на территории "Приднестровской Молдавской Республики" более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе".
- Также местные депутаты обратились к ОБСЕ, "СНГ", Европейскому парламенту, международному комитету Красного Креста и к генсеку ООН с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".
- Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ написал 28 февраля, что нет опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы. По его словам, это очередная кампания, которая пытается создать истерику в обществе вокруг этого так называемого события в Тирасполе.