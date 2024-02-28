Напомним, что ранее в молдавских СМИ распространялась информация, что 28 февраля депутаты Приднестровья якобы готовятся обратиться к Путину с просьбой “присоединить ПМР в состав России”. Однако еще тогда в ГУР МО не смогли подтвердить эту информацию.

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Не было тем результатом, которого ожидал Кремль

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что просьба непризнанного Приднестровья к России о защите от Молдовы не была тем результатом, которого ждал Кремль.

В то же время он напомнил, что слухи о просьбе так называемой "ПМР" к России о присоединении не подтвердились, как об этом ранее заявляли в ГУР.

Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные – потерпели поражение,

– заявил Юсов.

Он также отметил, что активная дезинформационная кампания относительно планов Приднестровья просить российского диктатора о присоединении к стране-агрессору свидетельствует о том, что "была заинтересованная сторона".

По его словам, когда мы говорим о Молдове и Украине, то "понятно, кто эта сторона". Юсов также обратил внимание на то, что депутаты Приднестровья обратились и к европейским институтам.

Как отметил представитель ГУР, это было сделано "в многовекторном стиле". Такое действие само по себе "красноречивый факт".

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