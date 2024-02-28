Нагадаємо, що раніше у молдавських ЗМІ ширилася інформація, що 28 лютого депутати Придністров'я буцімто готуються звернутися до Путіна з проханням "приєднати ПМР до складу Росії". Однак ще тоді у ГУР МО не змогли підтвердити цю інформацію.

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Не було тим результатом, якого очікував Кремль

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що прохання невизнаного Придністров'я до Росії про захист від Молдови не було тим результатом, на який чекав Кремль.

Водночас він нагадав, що чутки про прохання так званої "ПМР" до Росії щодо приєднання не підтвердилися, як про це раніше заявляли в ГУР.

Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги й політичні, і інформаційні – зазнали поразки,

– заявив Юсов.

Він також зазначив, що активна дезінформаційна кампанія щодо планів Придністров'я просити російського диктатора про приєднання до країни-агресорки свідчить про те, що "була зацікавлена сторона".

За його словами, коли ми говоримо про Молдову та Україну, то "зрозуміло, хто ця сторона". Юсов також звернув увагу на те, що депутати Придністров'я звернулися і до європейських інститутів.

Як зазначив представник ГУР, це було зроблено "у багатовекторному стилі". Така дія сама по собі "красномовний факт".

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