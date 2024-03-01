"Непотопляемый авианосец": какие проблемы создает Приднестровье для Молдовы и Украины

Некоторые украинские военные считают, что с непризнанным Приднестровьем нужно разбираться радикально – ликвидировать российский контингент и передать территорию Молдове. Поскольку оккупированная часть страны создает серьезную угрозу как для Киева, так и для Кишинева.

Впрочем, как рассказал 24 Каналу директор Института эффективной политики, Республика Молдова Виталий Андриевский, надо попробовать искать решение этой проблемы не сразу военным путем. Приднестровью можно сначала поставить жесткий ультиматум с конкретными сроками.

Не пропустите "Ненормальный, который на всех бросается": действительно ли Путин может аннексировать Приднестровье

Какие проблемы создает Приднестровье

"Что такое Приднестровье? Когда-то Дмитрий Рогозин (депутат Совета федерации России – 24 Канал) назвал Приднестровье "непотопляемым авианосцем". Он используется Россией для дестабилизации ситуации в Молдове. Мы не контролируем эту территорию, она, по сути, оккупирована. И безусловно для нас это достаточно серьезные проблемы", – сказал Андриевский.

В то же время непризнанное Приднестровье, которое граничит с Одесской областью, также серьезная угроза для Украины. В очень сложных условиях, ведя войну с Россией, наше государство вынуждено всегда оглядываться: "А что там у нас "за спиной"? Не будет ли каких-то провокаций или наступления с этой стороны?".

Поскольку, по разным оценкам, численность вооруженных сил Приднестровья примерно 10 тысяч солдат. Если еще провести мобилизацию, можно будет почти удвоить это количество.

И скажем прямо: Молдова не контролирует Приднестровье, Украина тем более не контролирует Приднестровье. А вот Россия через ФСБ, через другие силовые структуры достаточно контролирует этот регион, прежде всего силовой блок,

– отметил директор Института эффективной политики.

Как можно предотвратить угрозу

В ОК "Юг" заявили, что граница Украины на проблемном участке с Приднестровьем и в целом с Молдовой плотно укреплена . Наше государство не допустит никаких провокаций на границе.

В последнее время Россия начала активно забирать активы у экономических агентов, внедряясь в Приднестровье. Если раньше в Молдове говорили, что опора у россиян там только министр иностранных дел Виталий Игнатьев, который является гражданином Украины, а президент непризнанной территории Вадим Красносельский не играет значительной роли, то сейчас в Кишиневе считают, что фирма "Шериф" может играть на руку России.

Часть акций компании или выкуплена, или забрана в обмен на газ. Когда-то влияние со стороны фирмы "Шериф" было направлено также на Украину, прежде всего в Одесскую область и Крым. Они там зацепились, пытаясь развивать свой бизнес.

"Поэтому я абсолютно понимаю военных людей. А почему мы должны терпеть постоянную опасность и ждать удара в спину? Надо искать решение этой проблемы, возможно, не обязательно сразу военным путем", – отметил Виталий Андриевский.

Непризнанному Приднестровью можно поставить сейчас жесткий ультиматум с конкретными сроками. Не забывайте, что на той территории еще и находится кусочек армии России – примерно 1 200 солдат. Армейцев, желающих вернуться в Москву, можно будет вывезти самолетами. А людей, которые не хотят воевать за оккупантов, можно оставить.

Надо продумать систему мероприятий. Не просто встречаться лидерам Молдовы и Украины и говорить, что "мы вместе". Надо подкреплять реальными, серьезными действиями, но на этом направлении. Потом еще и логистика, транзит через Молдову и тому подобное. Поэтому правильную проблему поднимают военные Украины,

– подчеркнул Андриевский.

В Приднестровье состоялся "съезд депутатов": что известно