Утім, як розповів 24 Каналу директор Інституту ефективної політики, Республіка Молдова Віталій Андрієвський, треба спробувати шукати розв'язання цієї проблеми не одразу військовим шляхом. Придністров'ю можна спочатку поставити жорсткий ультиматум з конкретними термінами.

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Які проблеми створює Придністров'я

"Що таке Придністров'я? Колись Дмітрій Рогозін (депутат Ради федерації Росії – 24 Канал) назвав Придністров'я "непотоплюваним авіаносцем". Він використовується Росією для дестабілізації ситуації в Молдові. Ми не контролюємо цю територію, вона, по суті, окупована. І безумовно для нас це досить серйозні проблеми", – сказав Андрієвський.

Водночас невизнане Придністров'я, яке межує з Одеською областю, також серйозна загроза для України. За дуже складних умов, ведучи війну з Росією, наша держава змушена завжди озиратися: "А що там у нас "за спиною"? Чи не буде якихось провокацій або наступу з цієї сторони?".

Оскільки, за різними оцінками, чисельність збройних сил Придністров'я приблизно 10 тисяч солдатів. Якщо ще провести мобілізацію, можна буде майже подвоїти цю кількість.

І скажімо прямо: Молдова не контролює Придністров'я, Україна тим більше не контролює Придністров'я. А ось Росія через ФСБ, через інші силові структури достатньо контролює цей регіон, насамперед силовий блок,

– наголосив директор Інституту ефективної політики.

Зверніть увагу! В ОК "Південь" заявили, що кордон України на проблемній ділянці з Придністров'ям та загалом з Молдовою щільно укріплений. Наша держава не допустить жодних провокацій на кордоні.

Як можна упередити загрозу

Останнім часом Росія почала активно забирати активи в економічних агентів, впроваджуючись у Придністров'я. Якщо раніше у Молдові говорили, що опора в росіян там тільки міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв, який є громадянином України, а президент невизнаної території Вадим Красносільський не відіграє значної ролі, то зараз у Кишиневі вважають, що фірма "Шериф" може грати на руку Росії.

Частина акцій компанії або викуплена, або забрана в обмін на газ. Колись вплив з боку фірми "Шериф" був направлений також на Україну, насамперед в Одеську область та Крим. Вони там зачепилися, намагаючись розвивати свій бізнес.

"Тому я абсолютно розумію військових людей. А чому ми повинні терпіти постійну небезпеку та чекати удару в спину? Треба шукати розв'язання цієї проблеми, можливо, не обов'язково відразу військовим шляхом", – зазначив Віталій Андрієвський.

Невизнаному Придністров'ю можна поставити зараз жорсткий ультиматум із конкретними термінами. Не забуваймо, що на тій території ще й знаходиться шматочок армії Росії – приблизно 1 200 солдатів. Армійців, які бажають повернутися в Москву, можна буде вивезти літаками. А людей, які не хочуть воювати за окупантів, можна залишити.

Треба продумати систему заходів. Не просто зустрічатися лідерам Молдови та України й говорити, що "ми разом". Треба підкріплювати реальними, серйозними діями, але на цьому напрямі. Потім ще й логістика, транзит через Молдову тощо. Тому правильну проблему підіймають військові України,

– підкреслив Андрієвський.

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