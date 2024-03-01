Впрочем, как рассказал 24 Каналу директор Института эффективной политики, Республика Молдова Виталий Андриевский, надо попробовать искать решение этой проблемы не сразу военным путем. Приднестровью можно сначала поставить жесткий ультиматум с конкретными сроками.

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Какие проблемы создает Приднестровье

"Что такое Приднестровье? Когда-то Дмитрий Рогозин (депутат Совета федерации России – 24 Канал) назвал Приднестровье "непотопляемым авианосцем". Он используется Россией для дестабилизации ситуации в Молдове. Мы не контролируем эту территорию, она, по сути, оккупирована. И безусловно для нас это достаточно серьезные проблемы", – сказал Андриевский.

В то же время непризнанное Приднестровье, которое граничит с Одесской областью, также серьезная угроза для Украины. В очень сложных условиях, ведя войну с Россией, наше государство вынуждено всегда оглядываться: "А что там у нас "за спиной"? Не будет ли каких-то провокаций или наступления с этой стороны?".

Поскольку, по разным оценкам, численность вооруженных сил Приднестровья примерно 10 тысяч солдат. Если еще провести мобилизацию, можно будет почти удвоить это количество.

И скажем прямо: Молдова не контролирует Приднестровье, Украина тем более не контролирует Приднестровье. А вот Россия через ФСБ, через другие силовые структуры достаточно контролирует этот регион, прежде всего силовой блок,

– отметил директор Института эффективной политики.

Обратите внимание! В ОК "Юг" заявили, что граница Украины на проблемном участке с Приднестровьем и в целом с Молдовой плотно укреплена. Наше государство не допустит никаких провокаций на границе.

Как можно предотвратить угрозу

В последнее время Россия начала активно забирать активы у экономических агентов, внедряясь в Приднестровье. Если раньше в Молдове говорили, что опора у россиян там только министр иностранных дел Виталий Игнатьев, который является гражданином Украины, а президент непризнанной территории Вадим Красносельский не играет значительной роли, то сейчас в Кишиневе считают, что фирма "Шериф" может играть на руку России.

Часть акций компании или выкуплена, или забрана в обмен на газ. Когда-то влияние со стороны фирмы "Шериф" было направлено также на Украину, прежде всего в Одесскую область и Крым. Они там зацепились, пытаясь развивать свой бизнес.

"Поэтому я абсолютно понимаю военных людей. А почему мы должны терпеть постоянную опасность и ждать удара в спину? Надо искать решение этой проблемы, возможно, не обязательно сразу военным путем", – отметил Виталий Андриевский.

Непризнанному Приднестровью можно поставить сейчас жесткий ультиматум с конкретными сроками. Не забывайте, что на той территории еще и находится кусочек армии России – примерно 1 200 солдат. Армейцев, желающих вернуться в Москву, можно будет вывезти самолетами. А людей, которые не хотят воевать за оккупантов, можно оставить.

Надо продумать систему мероприятий. Не просто встречаться лидерам Молдовы и Украины и говорить, что "мы вместе". Надо подкреплять реальными, серьезными действиями, но на этом направлении. Потом еще и логистика, транзит через Молдову и тому подобное. Поэтому правильную проблему поднимают военные Украины,

– подчеркнул Андриевский.

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