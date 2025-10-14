Укр Рус
14 жовтня, 21:00
2

Втратила техніку та багато солдатів: прикордонники відбили штурм Росії на Донеччині

Софія Рожик
Основні тези
  • Прикордонники "Фенікса" відбили російський штурм на Донеччині 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки.
  • В результаті штурму було поранено та ліквідовано близько 50 окупантів.

На Донеччині прикордонники зірвали черговий ворожий штурм. Росія зазнала втрат у техніці та живій силі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

Що відомо про штурм ворога на Донеччині?

Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня. 

Окупанти намагалися прорвати лінію оборони й висадити десант біля населених пунктів Володимирівка та Шахове. У бій вони кинули танки та бронетехніку. 

Завдяки злагодженій роботі пілотів прикордонного та суміжних підрозділів штурм вдалося зупинити: знищено танк, БТР-Т і 3 бронемашини, ще 2 танки та 6 одиниць техніки уражено,
– розповіли у ДПСУ.

Окрім того, під час відбиття штурму було поранено та ліквідовано приблизно 50 окупантів.

Як прикордонники відбивали штурм на Донеччині: дивіться відео

