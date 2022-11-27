Росія щодня активно літаками вивозить вантажі з Китаю, – Defence Express
Джерело:Defence Express
Повітряні судна окупантів Ан-124 намагаються маскуватися, коли літають до Китаю. Вони прямують до потужних логістичних та промисловим центрів.
Про це розповіли в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express. Аналітики вважають, що Росія розгорнула до Китаю "повітряний міст".
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"Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга – Днепр" до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспондер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень", – розповіли у Defense Express.
Куди прямують літаки
За інформацією аналітиків, у Китаї спотери (люди, які фіксують літаки на фото чи відео) опублікували відео з посадкою Ан-124 "Руслан" в аеропорті Чженчжоу. Вони припускають, що судно прибуло по "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".
Спотери зафільмували російський літак: дивіться відео
Крім цього, сервіс відстеження польотів Radarbox зазначив, що за останні 7 днів було 9 рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю та лише 3 у зворотному напрямі. Аналітики пояснюють – це доводить вимкнення транспондера під час частини польотів. Перевезення проводили літаки з такими бортовими номерами:
- RA-82074;
- RA-82044;
- RA-82081.
Ці літаки пересуваються за маршрутом Москва – Новосибірськ – Чженчжоу – Новосибірськ – Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі.
Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром з потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів, – наголосили аналітики.
Вони припускають, що літаками Ан-124 "Руслан" з вимкненими транспондерами транспортують військові вантажі. Ба більше – це засоби, які потрібні терміново й немає часу перевозити їх залізницею.
У Defense Express зазначили, що Росія здійснила до Китаю значно більше рейсів з аналогічною метою. Проте лише вищезгадані потрапили у сервіси моніторингу.
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