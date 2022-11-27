Россия ежедневно активно самолетами вывозит грузы из Китая, – Defence Express

Воздушные суда оккупантовв Ан-124 пытаются маскироваться, когда летают в Китай. Они направляются в мощные логистические и промышленные центры.

Об этом рассказали в информационно консалтинговой компании Defense Express. Аналитики считают, что Россия провела в Китай "воздушный мост".

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"Сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга – Днепр" в Китай. При этом российские самолеты не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание. В общей сложности речь идет об около десяти рейсах за последнюю неделю", – рассказали в Defense Express.

Куда направляются самолеты

По информации аналитиков, в Китае споттеры (люди, фиксирующие самолеты на фото или видео) опубликовали видео с посадкой Ан-124 "Руслан" в аэропорту Чжэнчжоу. Они предполагают, что судно прибыло за "военной помощью – экипировка, бронежилеты, шлемы, одежда и т.д.".

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Кроме этого, сервис отслеживания полетов Radarbox отметил, что за последние 7 дней было 9 рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай и только 3 в обратном направлении. Аналитики объясняют – это доказывает отключение транспондера в части полетов. Перевозки проводили самолеты со следующими бортовыми номерами:

RA-82074;

RA-82044;

RA-82081.

Эти самолеты передвигаются по маршруту Москва – Новосибирск – Чжэнчжоу – Новосибирск – Москва. Конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи.

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром с мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco. Урумчи также является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов, – отметили аналитики.

Они предполагают, что самолетами Ан-124 "Руслан" с отключенными транспондерами транспортируют военные грузы. Более того – это средства, которые нужны срочно и нет времени перевозить их по железной дороге.

В Defense Express отметили, что Россия совершила в Китай гораздо больше рейсов с аналогичной целью. Однако только упомянутые выше попали в сервисы мониторинга.

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