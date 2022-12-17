Росіяни планують велике вторгнення: військовий експерт припустив напрямки

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Путін може вдатися до спроби нового масштабного наступу. Справді, попри величезні втрати та численні поразки на фронті, росіяни досі можуть плекати ті надії, які мали напередодні повномасштабного вторгнення.

Про це 24 каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, що у лютому 2022 року окупанти планували захопити Україну від Херсона до Києва. Тож і зараз можна говорити про їхнє бажання повноцінного наступу та вторгнення.

Зверніть увагу Новий наступ Росії та ще одна спроба захопити Київ: що каже влада, ЗСУ та експерти

Росія не покидає мрій про захоплення України

За словами Світана, росіяни можуть будувати плани про просування у бік Херсона і далі до Одеси на Півдні, наступ з Білорусі у напрямку Києва на Півночі та, вочевидь, рух по всьому периметру кордону, що передбачає вихід на Чернігів, Суми, Харків тощо. Звісно, не можуть вони й залишити своїх сподівань щодо посилення певних дій у Луганській та Донецькій областях та виходу на Запоріжжя. Але слід розуміти, що все це – лише мрії та примарні плани загарбників, а між плануванням та виконанням є велика різниця.

Тобто єдиний план, який був у них на початку року і не спрацював, бо вони просто не були готові його виконати, вони просто, як кальку, беруть і наступного року знову спробують його втілити,

– розповів полковник.

Скільки військ може зібрати Путін

Світан пояснив, що зараз практично усі російські мобілізовані підтягуються до Валуйок Бєлгородської області, а звідти плавно заходять на Донбас та на Запорізький напрямок. Так окупанти збільшують густоту військ.

Відповідно, російському диктатору Владіміру Путіну потрібно більше людей. Скоріш за все, у січні – лютому у Росії знову оголосять мобілізацію, і в її рамках зможуть зібрати близько 150 – 200 тисяч свіжих окупантів. Це та кількість, яку загарбники зможуть зібрати якраз орієнтовно до 24 лютого.

Полковник зауважив, що, можливо, саме ці 200 тисяч солдатів, які можуть піти у наступ на Київ, мав на увазі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist.

Але крім того, у березні – квітні може бути ще одна хвиля мобілізації, і ще 150 тисяч мобілізованих. Це великі цифри, але навіть якщо їх зберуть, зможуть забезпечити усім необхідним та озброїть, то виконати завдання з омріяного захоплення України така кількість військ все одно не зможе. Річ у тім, що в Україні зараз щонайменше уп'ятеро більше військ – близько мільйона військових – стоять "під рушницею", тобто у стані бойової готовності.

"З військової точки зору оптимальний варіант для росіян, як використати ці війська – це спробувати відтиснути українські війська з-під Валуйок і далі убік, тобто Сватове, Лиман, лівий берег Осколу, Оскільського водосховища", – пояснив Світан.

Він не вважає, що кількості військ, яку зможуть зібрати в Росії, достатньо для того, щоб виконати ще якісь бойові дії з Півночі України у бік Чернігова чи Києва. За словами полковника, для цього потрібно щонайменше 1 – 1,5 мільйона військ.

Роман Світан пояснив, які плани і перспективи має Росія у контексті нового наступу на Україну: дивіться відео

Чому Залужний наполягає на можливості великого наступу

Також Роман Світан зауважив, що українське військово-політичне керівництво, зокрема і Главком, як завжди, розігрують найгірший сценарій з можливих, і готуються саме до нього. І це дуже правильно, оскільки саме в цьому і сила армії.

Але він додав, що розмови про перспективи таких сценаріїв, особливо на закордонних майданчиках, здебільшого спрямовані саме на те, щоб показати партнерам необхідність збільшення військової допомоги у 2 – 3 рази.

Які воєнні стратегії застосовує Путін