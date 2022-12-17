Россияне планируют большое вторжение: военный эксперт предположил направления

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Путин может предпринять попытку нового масштабного наступления. Действительно, несмотря на огромные потери и многочисленные поражения на фронте, россияне до сих пор могут питать надежды, которые имели накануне полномасштабного вторжения.

Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, что в феврале 2022 года оккупанты планировали захватить Украину от Херсона до Киева. Так что и сейчас можно говорить об их желании полноценного наступления и вторжения.

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Россия не оставляет мечты о захвате Украины

По словам Свитана, россияне могут строить планы о продвижении в сторону Херсона и дальше к Одессе на Юге, наступлении с Беларуси в направлении Киева на Севере и, очевидно, движении по всему периметру границы, что предполагает выход на Чернигов, Сумы, Харьков и так далее. Конечно, не могут они и оставить свои надежды на усиление определенных действий в Луганской и Донецкой областях и выход на Запорожье. Но следует понимать, что все это – лишь мечты и призрачные планы захватчиков, а между планированием и исполнением есть большая разница.

То есть единственный план, который был у них в начале года и не сработал, потому что они просто не были готовы его выполнить, они просто, как кальку, берут, и в следующем году снова попытаются его воплотить,

– рассказал полковник.

Сколько войск может собрать Путин

Свитан объяснил, что сейчас практически все российские мобилизованные подтягиваются в Валуйки Белгородской области, а оттуда плавно заходят на Донбасс и Запорожское направление. Так оккупанты увеличивают густоту войск.

Соответственно, российскому диктатору Владимиру Путину нужно больше людей. Скорее всего, в январе – феврале в России снова объявят мобилизацию, и в ее рамках смогут собрать около 150 – 200 тысяч новых оккупантов. Это то количество, которое захватчики смогут собрать ориентировочно до 24 февраля.

Полковник отметил, что, возможно, именно эти 200 тысяч солдат, которые могут пойти в наступление на Киев, имел в виду Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

Но кроме того, в марте – апреле может быть еще одна волна мобилизации и еще 150 тысяч мобилизованных. Это большие цифры, но даже если их соберут, смогут обеспечить всем необходимым и вооружить, выполнить задачу по желаемому захвату Украины такое количество войск все равно не сможет. Дело в том, что в Украине сейчас по меньшей мере в пять раз больше войск – около миллиона военных – стоят "под ружьем", то есть в состоянии боевой готовности.

"С военной точки зрения оптимальный вариант для россиян, как использовать эти войска – это попытаться оттеснить украинские войска из-под Валуек и дальше в сторону, то есть Сватово, Лиман, левый берег Оскола, Оскольского водохранилища", – объяснил Свитан.

Он не считает, что количества войск, которые смогут собрать в России, достаточно для того, чтобы выполнить еще какие-то боевые действия с Севера Украины в сторону Чернигова или Киева. По словам полковника, для этого требуется не менее 1 – 1,5 миллиона войск.

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Почему Залужный настаивает на возможности большого наступления

Также Роман Свитан отметил, что украинское военно-политическое руководство, в том числе Главком, как всегда, разыгрывают худший сценарий из возможных, и готовятся именно к нему. И это очень правильно, потому что именно в этом и состоит сила армии.

Но он добавил, что разговоры о перспективах таких сценариев, особенно на зарубежных площадках, в основном направлены именно на то, чтобы показать партнерам необходимость увеличения военной помощи в 2 – 3 раза.

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