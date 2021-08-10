Росія подала в суд ООН контрмеморандум проти України: реакція МЗС

До міжнародного суду ООН 9 серпня від Росії надійшов контрмеморандум проти України у справі про війну на Донбасі та окупацію Криму. У ньому держава-окупант заперечує фінансування терористів та постачання їм зброї.

Ініціатором справи є українська сторона. Київ ще у червні 2018 року надіслав до суду ООН відповідний меморандум.

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Деталі меморандуму від України

У ньому (меморандумі – 24 канал) Україна стверджує, що Росія систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,

– нагадали у відомстві.

Там також зазначили, що в листопаді 2019 року суд ООН ухвалив рішення, яким відкинув всі попередні заперечення Росії про наявність у суду юрисдикції. Водночас суд постановив розглядати претензії України по суті. Тому Росію зобов'язали надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

"Росія стала першою державою за всю історію існування міжнародного суду ООН, яка зобов'язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох конвенцій", – йдеться в повідомленні.

Росія представила суду контрмеморандум

У контрмеморандумі Росія заперечує фінансування терористів на окупованому Донбасі та постачання їм зброї. Крім того, Москва має намір оскаржити докази України про те, що Росія проводила кампанії культурного знищення спільнот кримських татар і українців від початку окупації Кримського півострова.

Не виникає сумнівів, що всі відповіді та аргументи, заявлені Росією в її контрмеморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими,

– наголосили у МЗС України.

Там запевнили, що Україна і надалі буде активно працювати та відстоювати свою позицію в межах судового процесу в міжнародному суді ООН про порушення Росією двох конвенцій.