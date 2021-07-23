Скаргу зареєстровано під номером 36958/21. Російський уряд подав її на підставі статті про міждержавні відносини Європейської конвенції про права людини

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Цинізм всієї цієї ситуації полягає в тому, що саме Росія масово порушує права людей на окупованих територіях. Саме вона як держава-окупант несе відповідальність за наслідки своєї агресії.

Росія заявила, що Україна нібито порушує статті про:

право на життя;

нелюдське поводження або таке, що принижує гідність;

право на свободу і безпеку;

право на повагу до приватного і сімейного життя;

свобода вираження думки;

право на ефективний засіб правового захисту

дискримінацію

обмеження використання прав;

та низку інших.

Кремль отримав першу відмову

Водночас Росія надіслала терміновий запит, який стосувався забезпечувальних заходів проти України. У ньому були такі вимоги до України:

припинити обмеження прав російськомовних, зокрема – у школах, ЗМІ та в інтернеті;

призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

Втім, цей запит у Євросуді одразу ж відхилили. Там пояснили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках". А зараз про серйозні ризики завдання непоправної шкоди не мовиться.

Зверніть увагу! Наразі на розгляді в Європейського суду з прав людини перебувають ще 10 міждержавних скарг. 4 з них Україна подала раніше проти Росії.

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