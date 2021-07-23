Жалоба зарегистрирована под номером 36958/21. Российское правительство подало ее на основании статьи о межгосударственных отношениях Европейской конвенции о правах человека

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Цинизм всей этой ситуации заключается в том, что именно Россия массово нарушает права людей на оккупированных территориях. Именно она как государство-оккупант несет ответственность за последствия своей агрессии.

Россия заявила, что Украина якобы нарушает статьи о:

право на жизнь;

бесчеловечном обращении или унижающем достоинство;

право на свободу и безопасность;

право на уважение частной и семейной жизни;

свобода выражения мысли;

право на эффективное средство правовой защиты

дискриминацию

ограничение использования прав;

и ряд других.

Кремль получил первый отказ

В то же время Россия направила срочный запрос, который касался обеспечительных мер против Украины. В нем были такие требования к Украине:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности-в школах, СМИ и в интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

Впрочем, этот запрос в Евросуде сразу же отклонили. Там пояснили, что обеспечительные меры применяются "в исключительных случаях". А сейчас о серьезных рисках нанесения непоправимого вреда не говорится.

Обратите внимание! Сейчас на рассмотрении у Европейского суда по правам человека находятся еще 10 межгосударственных жалоб. 4 из них Украина подала ранее против России.

Жалоба Кремля против Украины: главное