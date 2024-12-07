Чи справді Путін може поділитися "Орешником" з Лукашенком

Владімір Путін погодився розмістити у Білорусі ракети середньої дальності "Орешник". Про це диктатора нібито попросив самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко.

В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи можна технічно розмістити на білоруській території "Орешник". Зазначимо, що за даними ГУР МО, Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік.

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Чи можливе розміщення "Орешника" у Білорусі

Насамперед треба зробити пункт постійної дислокації, військове містечко, куди будуть завезені пускові установки. Там треба передбачити місця для зберігання ракет, а також підготувати спеціальне сховище, де розміщуватимуться ядерні боєзаряди.

Зверніть увагу! В ефірі білоруського пропагандистського телеканалу Лукашенко сказав, що вже поговорив з Путіним про розміщення "Орешника" в Білорусі. За його словами, місця дислокації готові.

"Ми не знаємо сховище, що побудоване, розраховане на оперативну, оперативно-стратегічну чи стратегічно-ядерну зброю. Можливо, воно призначене для тактичної та оперативно-тактичної ядерної зброї, але за розміром, характеристиками, ступенем захищеності сховища дещо відрізняються. Тому це цілий комплекс заходів", – мовив Жданов.

Кремлівський диктатор зазначив, що розмістити ракету "Орешник" можна буде в Білорусі у другій половині 2025 року. Втім, військовий експерт сумнівається, що, наприклад, вже влітку розмістять "Орешник" у Білорусі. Адже спершу його треба прийняти на озброєння в Росії, після чого створити державне замовлення й запустити серійне виробництво.

Які результати експертизи ракети, якою Росія вдарила по Дніпру

Експерти вже провели технічну експертизу уламків, які були зібрані в Дніпрі після завдання удару "Орешником". На сьогодні є чіткі висновки української та американської експертизи, що це ракета РС-26 комплексу "Рубіж".

Росіяни просто змінили назву. Це як нова легенда для прикриття того комплексу. Путін продовжує лякати Захід. Проте він сказав правду, що цей комплекс не запущений в серійне виробництво, тому що він досі не пройшов випробування,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, розробка ракет комплексу "Рубіж" була згорнута у 2018 році через брак коштів. Втім, у межах проведення випробувань росіяни зробили пуск по Дніпру.

До речі, американська технічна експертиза встановила, що ракета, яка прилетіла у Дніпро, була виготовлена під час дії договору про заборону розповсюдження ракет середньої та малої дальності. Тобто Росія сама надала Сполученим Штатам Америки незаперечні докази порушення цього договору.

До слова, Білорусь могла брати участь у розробці комплексу "Кедр".