Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Беларускі Гаюн". Раніше також зазначалось, що Росія може мати до десяти одиниць цієї балістичної ракети.

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Білорусь може бути причетною до розробки "Кедра"

За даними української розвідки, до розробки ракетного комплексу "Кедр" було залучено різні підприємства російського військово-промислового комплексу з Москви, Волгограда та Воронежа. Зокрема йдеться про і Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади", що у Волгограді.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що саме це підприємство є одним із найбільших отримувачів продукції Мінського заводу колісних тягачів. За даними журналістів, лише за 9 місяців 2024 року завод поставив 200 вагонів з колісною технікою та комплектуючими різним підприємствам російського ВПК. Зазначається, що насамперед йшлося про постачання шасі для різної техніки.

Конкретно на "Титан-Барикади" МЗКТ відправив 36 вагонів з технікою та комплектуючими. Таким чином, є вагомі підстави вважати, що шасі білоруського МЗКТ цілком могло бути використане для розробки ракетного комплексу "Кедр",

– йдеться в повідомленні.

До слова, раніше повідомлялося, що полігон Капустин Яр, який міг бути місцем пуску ракети "Кедр", опинився під атакою дронів. Місцева влада заявила, що росіяни змогли "придушити РЕБ і ліквідувати" частину БпЛА, а іншу частину нібито збили сили ППО.