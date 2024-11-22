Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн". Ранее также отмечалось, что Россия может иметь до десяти единиц этой баллистической ракеты.

Читайте также Лукашенко угрожает полностью отключить интернет в Беларуси в случае новых протестов

Беларусь может быть причастна к разработке "Кедра"

По данным украинской разведки, к разработке ракетного комплекса "Кедр" были привлечены различные предприятия российского военно-промышленного комплекса из Москвы, Волгограда и Воронежа. В частности речь идет о и Федеральном научно-производственном центре "Титан-Барикады", что в Волгограде.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что именно это предприятие является одним из крупнейших получателей продукции Минского завода колесных тягачей. По данным журналистов, только за 9 месяцев 2024 года завод поставил 200 вагонов с колесной техникой и комплектующими различным предприятиям российского ВПК. Отмечается, что прежде всего речь шла о поставках шасси для различной техники.

Конкретно на "Титан-Барикады" МЗКТ отправил 36 вагонов с техникой и комплектующими. Таким образом, есть веские основания считать, что шасси белорусского МЗКТ вполне могло быть использовано для разработки ракетного комплекса "Кедр",

– говорится в сообщении.

К слову, ранее сообщалось, что полигон Капустин Яр, который мог быть местом пуска ракеты "Кедр", оказался под атакой дронов. Местные власти заявили, что россияне смогли "подавить РЭБ и ликвидировать" часть БпЛА, а другую часть якобы сбили силы ПВО.