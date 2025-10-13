Ворог почав активно застосовувати на фронті військову техніку. Це пов'язано зі змінами погоди, почалися тумани. Через погану видимість використовувати FPV-дрони стало важче. Твердження, що літня російська кампанія вичерпалась – не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що наразі триває друга хвиля цієї кампанії, на лінію боєзіткнення противник вивів особовий склад, техніку, боєприпаси.

Ворог нарощує атаки, а ЗСУ посилились новими бійцями

Світан зазначив, що кожної доби російська армія проводить по 200 атакувальних дій на різних напрямках, донедавна цифра становила 100 – 150. Військовий експерт підкреслив, що зараз настав пік літньої-осінньої військової кампанії.

"Вони затягнули до осені, прагнуть нівелювати можливості "кіл-зони" туманами, опадами, бо дрони не літають в таку погоду. Поки земля не заживилась вологою росіяни намагатимуться найближчі декілька тижнів провести серйозні наступальні операції по всіх локаціях, де вони розгорнуті", – озвучив Світан.

Серед таких локацій полковник запасу ЗСУ назвав район Василівки в бік Запоріжжя, Гуляйполя, Покровська. Наразі, зі слів Світана, дуже важка ситуація біля Костянтинівки. Ворог пробує вичавити звідки український гарнізон. Страждає і Сіверський напрямок.

Біля Ямполя в бік Лиману Сили оборони України контратаками відновили втрачені позиції, але, як зазначив Світан, ситуація там теж складна. Щодо Куп'янська, там росіяни намагаються взяти під вогневий контроль цю ділянку. Військовий експерт зауважив на тому, що ЗСУ здійснюють роботу по ліквідації загроз, які наразі існують з боку російської армії.

Нас чекають два місяці важких боїв. Зараз вже почали ставати до строю наші правоохоронці. Це силовики різного рівня. Нині дуже важливо не дати можливості росіянам розвернути другу хвилю їх кампанії, її треба перемолотити. Для цього треба достатня кількість сил і засобів,

– підсумував Світан.

