Чого бояться західні партнери: як Росія може "відповісти" на перші результати саміту НАТО

Еммануель Макрон перед початком саміту НАТО у Вільнюсі оголосив про передачу Україні далекобійних ракет SS/SCALP-EG. В Росії вже відреагували на це рішення Франції.

Речник Путіна Дмітрій Пєсков назвав його "помилковим" та таким, що змусить країну-агресорку "вжити певні дії у відповідь". Однак політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що Заходу не варто боятися погроз Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Чим може погрожувати Росія

Він пояснив, що французькі ракети SCALP-EG – це ті самі Storm Shadow, які Україні передавала Велика Британія. Це спільно розроблена Францією та Великою Британією зброя, яка в кожній країні має власну назву.

SCALP-EG Це авіаційна ракета класу "повітря – земля", яка має дальність польоту до 560 кілометрів. Крім того, SCALP-EG мають дозвукову швидкість – 1 тисячу кілометрів на годину. Вага ракети – 1,3 тонни, а маса бойової частини – 450 кілограмі.

Проте для Великої Британії, коли вона передала Storm Shadow Україні жодних наслідків від Росії не було.

Тому, коли росіяни кажуть "ми вам покажемо", а що вони можуть зробити? Ще раз запустити на територію України ракети чи "Шахеди"? Вони й так це роблять. Тому не може Росія чимось додатково погрожувати,

– підкреслив Тизенгаузен.

Хоча країна-агресорка намагалась щось робити. Наприклад, нібито розташувала на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Алєксандр Лукашенко спочатку розповідав, що він тепер "володар ядерної зброї". А зараз вже всі притихли.

Борис Тизегаузен спрогнозував реакцію Росії на постачання Україні ракет SCALP-EG: дивіться відео

Ну можуть штовхнути Дмітрія Медведєва, щоб він вийшов та почав загрожувати ядерною зброєю. А що далі?,

– відзначив політтехнолог.

Навіть маленькі (відносно території) Литва, Естонія, Латвія, які є сусідами Росії, не бояться робити різкі заяви стосовно країни-агресорки, блокувати транспортні шляхи в Калінінградську область чи перестати видавати росіянам візи.

"А чого тоді бояться західні партнери, країни яких розташовані в центрі Європи?", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Саміт НАТО у Вільнюсі: важливе