Путін підганяє бойові дії під політичні плани, – Фейгін про активні штурми Авдіївки

Російська армія не зуміла виконати "дедлайни" Владіміра Путіна щодо взяття Авдіївки в грудні 2023 року. Що й не дивно, бо в голові диктатора є лише його "переможний" план, який стоїть вище за військову доцільність та життя солдатів.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що Авдіївку, як до цього й Куп'янськ, для Путіна важливо взяти не з оперативної, а з політичної точки зору.

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Путін тисне на військове керівництво

Російський міф про те, що наступ на Авдіївку потрібен для того, щоб убезпечити Донецьк від обстрілів, легко спростувати тим, що сучасні засоби ураження можуть завдавати ударів на значно більшу відстань, аніж та, що розділяє Авдіївку та Донецьк.

Відстань між Авдіївкою та колишнім обласним центром становить 15 кілометрів. Водночас такі артилерійські системи, як "Богдана" чи Ceasar здатні уражати цілі на відстані 40 кілометрів.

"Це потрібно для Путіна, щоб обґрунтувати війну й показати, що російські війська просуваються в бік кордонів Донецької області. Обґрунтування усієї війни (полягає в тому, що – 24 Канал) поступові успіхи зрештою приведуть (Росію – 24 Канал) до переможного фіналу", – пояснив російський правозахисник.

Це абсурдне обґрунтування війни диктатор нав'язує своєму військовому керівництву. Можна бути певними, що "дедлайни" на взяття Авдіївки (спочатку – до середини грудня, а потім – до кінця 2023 року) були ініціативною безпосередньо Путіна.

Путін підганяє бойові дії під свої політичні плани. Це можна побачити за ривками, які відбуваються на лінії бойових дій, зокрема й поблизу Авдіївки. Те, яких втрат зазнає російська армія, нікого не хвилює: будь-які жертви є вторинними порівняно із політичним завданням,

– переконаний Фейгін.

Який впливають "політичні наступи" на росіян

Навіть якщо уявити, що окупаційна армія все ж зуміє зайняти Авдіївку протягом найближчих 2 – 3 місяців, то це коштуватиме для Росії дуже дорого. Приміром, раніше американська розвідка публікувала інформацію про те, що за перші 2 місяці штурмів Авдіївки ворог втратив 13 тисяч військових і принаймні 220 одиниць бронетехніки.

За цими абстрактними цифрами стоять конкретні люди. Наприклад, нещодавно в одному з російських телеграм-каналів дружина російського військового опублікувала емоційну промову.

Приїхавши до Бердянська побачитись із чоловіком, вона отримала повідомлення, що той загинув буквально за день до зустрічі. У відповідь дружина окупанта побажала Путіну "горіти в пеклі", а інших жінок закликала боротися за своїх чоловіків.

"За всі політичні ходи Путіна (російська армія – 24 Канал) розплачується життями людей. Російські військові гинуть даремно: їхнє життя нічого не коштує. І саме цю фразу повторюють їхні дружини", – наголосив Фейгін.

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